『VIVANT』“昭和の大スター”が異例の登場「まさか」「いいセンスしてる」
俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（毎週日曜 後9：00）の第12話が2日に放送された。作中に昭和の大名人の映像と声紋が登場する場面があり、SNSでは「突然すぎる」と驚きの声が相次いだ。
【写真】遂に…”正体”が判明した大物俳優
乃木（堺）は元公安・新庄（竜星涼）の行方を追うため、天才ハッカー「ブルーウォーカー」こと太田梨歩（花岡すみれ）に防犯カメラのチェックを依頼。公安部外事第4課の野崎守（阿部寛）らとオンラインで作戦会議をする中、情報漏洩を防ぐため、太田には別の人間の声を使って話すよう指示が出された。
そこで太田が使用したのが、昭和の大名人・古今亭志ん生が手を合わせて笑う白黒動画のサムネイルと、男性の声紋。東条翔太（濱田岳）が「は？何だ？これ」と戸惑うなか、野崎は「古今亭志ん生だ」と即答した。
SNSでは「まさか古今亭志ん生が出てくるとは」「『VIVANT』に古今亭志ん生とは驚いた」「なんていい笑顔なんだ」など、予想外の登場に驚く声が続出。さらに、「太田梨歩の押収品に古今亭志ん生の落語CDがあった」と第1シーズンの描写を思い返す声や、「ブルーウォーカー、なかなかいいセンスしてる」といった反応も寄せられた。
【写真】遂に…”正体”が判明した大物俳優
乃木（堺）は元公安・新庄（竜星涼）の行方を追うため、天才ハッカー「ブルーウォーカー」こと太田梨歩（花岡すみれ）に防犯カメラのチェックを依頼。公安部外事第4課の野崎守（阿部寛）らとオンラインで作戦会議をする中、情報漏洩を防ぐため、太田には別の人間の声を使って話すよう指示が出された。
SNSでは「まさか古今亭志ん生が出てくるとは」「『VIVANT』に古今亭志ん生とは驚いた」「なんていい笑顔なんだ」など、予想外の登場に驚く声が続出。さらに、「太田梨歩の押収品に古今亭志ん生の落語CDがあった」と第1シーズンの描写を思い返す声や、「ブルーウォーカー、なかなかいいセンスしてる」といった反応も寄せられた。