日曜劇場『VIVANT』より （C）TBS

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　俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場VIVANT』（毎週日曜　後9：00）の第12話が2日に放送された。作中に昭和の大名人の映像と声紋が登場する場面があり、SNSでは「突然すぎる」と驚きの声が相次いだ。

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　 乃木（堺）は元公安・新庄（竜星涼）の行方を追うため、天才ハッカー「ブルーウォーカー」こと太田梨歩（花岡すみれ）に防犯カメラのチェックを依頼。公安部外事第4課の野崎守（阿部寛）らとオンラインで作戦会議をする中、情報漏洩を防ぐため、太田には別の人間の声を使って話すよう指示が出された。

　 そこで太田が使用したのが、昭和の大名人・古今亭志ん生が手を合わせて笑う白黒動画のサムネイルと、男性の声紋。東条翔太（濱田岳）が「は？何だ？これ」と戸惑うなか、野崎は「古今亭志ん生だ」と即答した。

　SNSでは「まさか古今亭志ん生が出てくるとは」「『VIVANT』に古今亭志ん生とは驚いた」「なんていい笑顔なんだ」など、予想外の登場に驚く声が続出。さらに、「太田梨歩の押収品に古今亭志ん生の落語CDがあった」と第1シーズンの描写を思い返す声や、「ブルーウォーカー、なかなかいいセンスしてる」といった反応も寄せられた。