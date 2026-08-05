がん公表の桐谷さん、闘病生活の最新ショット 糖尿病の定期検査「抗がん剤治療の点滴に」
■番組で前立腺がん＆大腸がん明かす
前立腺がん＆大腸がんを公表し、株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が5日、自身のXを更新し、現在の闘病生活を伝えた。
【写真】がん闘病中の桐谷さん最新ショット
がん公表については、7月27日放送の日本テレビ系『月曜から夜ふかし』に出演し、前立腺がん＆大腸がんを発表。番組では、2ヶ月に1回「糖尿病」の定期検査を受けているとし、医師より「前立腺がんで袋から破れて出てる可能性が高い」と説明を受け、前立腺がんが判明。転移していないか検査入院したところ、「腸の異常が表に出てきた」と明かし、手術を目前に新たながんとして「大腸がん」が見つかったと打ち明けていた。
「前立腺がんよりも命に関りますから、そっちの手術に振り替えた」と、大腸がんの手術を受け無事に終えたという。現在は1日20分の散歩がルーティンで健康管理に気をつけているとし、「体はだるいけど、手術の痛みはなくなった」と話していた。
今回、食事の写真も投稿しながら「今日は2ヶ月に1度の糖尿病の定期検査。抗がん剤治療の点滴にデカドロンというのが含まれていて、血糖値がすごく上昇。それで、デクスコムG7と言う血糖値を測る機械をつけ(写真の腕につけている小さな機械)、常時血糖値を測ることにしました」とつづった。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
前立腺がん＆大腸がんを公表し、株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が5日、自身のXを更新し、現在の闘病生活を伝えた。
【写真】がん闘病中の桐谷さん最新ショット
がん公表については、7月27日放送の日本テレビ系『月曜から夜ふかし』に出演し、前立腺がん＆大腸がんを発表。番組では、2ヶ月に1回「糖尿病」の定期検査を受けているとし、医師より「前立腺がんで袋から破れて出てる可能性が高い」と説明を受け、前立腺がんが判明。転移していないか検査入院したところ、「腸の異常が表に出てきた」と明かし、手術を目前に新たながんとして「大腸がん」が見つかったと打ち明けていた。
今回、食事の写真も投稿しながら「今日は2ヶ月に1度の糖尿病の定期検査。抗がん剤治療の点滴にデカドロンというのが含まれていて、血糖値がすごく上昇。それで、デクスコムG7と言う血糖値を測る機械をつけ(写真の腕につけている小さな機械)、常時血糖値を測ることにしました」とつづった。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。