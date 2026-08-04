三山凌輝“不倫疑惑”で趣里が傷心コメント　結婚を祝福した義母・伊藤蘭への「裏切り」

三山への不信感を口にし

俳優・三山凌輝（27）と元宝塚女優の花乃まりあ（33）の不倫疑惑報道が尾を引いている。

三山と花乃はミュージカル『愛の不時着』の共演を機に、都内シティホテルや三山の住む都内マンションのシアタールームで逢瀬を重ねていた。報道後、ともに声明を発表し

〈二人で時間を過ごしたことは事実です〉

と認めたものの、あくまで役作りのためと主張。不倫関係を否定しているが、理解を得られたとは言いがたい。

７月30日発売の『週刊文春』は、疑惑報道後も変わらぬ２人の様子を詳報。どこか騒動を楽しんでいるかのようで、三山と花乃が“ノリノリ”なメールをやり取りしていたことも明らかになった。

同誌では三山の妻である女優の趣里（35）を直撃取材しており、

〈ショックです〉

というコメントを掲載している。

本誌の取材に対し、テレビ局情報番組関係者は

「この発言は重い」

とした上で次のように語る。

「結婚前、三山さんにインフルエンサー女性との“婚約破棄騒動”が発覚した際も、趣里さんは沈黙を貫いた。それが今回、三山さんへの不信感を口にしたことで、夫婦関係に亀裂が入っていることが濃厚となった」（同・テレビ局関係者）

人ごとではないのは、趣里の父・水谷豊（74）と母の伊藤蘭（年齢非公開）も同じだろう。とりわけ、怒り心頭といわれているのが伊藤だ。

ハッシュタグに三山凌輝

昨年８月29日に趣里が結婚＆妊娠を発表した際、炎上気味だった三山のフォローに回ったのは伊藤だった。

インスタで趣里との写真をアップし

〈心からおめでとう〉

〈母はずっと見守っていました〉

などと祝福。続けて＃HappilyEverAfter、＃趣里、と並んで『＃三山凌輝』のハッシュタグを付けていたのだ。

「あえて『三山凌輝』と入れることで、彼が一家の仲間入りを果たしたと印象付けました。これは伊藤さんのやさしさだったのだと思います。趣里さんが『夫を信じる』というのだから、応援することにしたのです」（趣里を知る芸能プロ関係者）

同様に趣里が第１子出産を発表した昨年９月26日には、水谷が

〈趣里、凌輝おめでとう！ これで去年から始まった我々の食事会が、一人増えてますます賑やかになるね。２人に感謝！〉

などとコメント。三山を「凌輝」呼びし、わだかまりがないことをアピールしていた。

スポーツ紙芸能担当記者は

「ようは、いろいろあった三山さんを水谷さんと伊藤さんでお膳立てしたわけですよ」

と推察する。

それだけに、第１子出産からほどなくしての今回の醜聞は到底看過できるものではない。趣里だけでなく、バックアップしてきた水谷と伊藤に対する“裏切り行為”でもある。

「花乃さんと本当に不倫していたかどうかよりも、趣里さんが傷付いていることがお二人にとっては許せないのでしょう。それほどかわいがっていましたから。とりわけ、伊藤さんと趣里さんは“一卵性親子”と言われるほど本当に仲が良かっただけに、伊藤さんの怒りは計り知れませんよ」（前出・芸能プロ関係者）

いずれ三山は家族に事情を説明しなければいけない日が来るだろう。信頼を取り戻すことができるか、それとも“別の決断”を下すのか――。