サンパウロ育成組織に所属していた15歳MFが殺害される…試合会場で人違いによる銃撃被害か
サンパウロは1日、今年4月まで下部組織に所属していたMFミカエル・レアンドロ・ダ・シルバさんが亡くなったことを報告した。15歳だった。
クラブによるとレアンドロさんは昨年後半にアカデミー入りし、今年4月まで所属。U-14チームとU-15チームでプレーしていたという。
ブラジルメディア『グローボ』や『UOL』『CNNブラジル』などは、レアンドロさんが1日に所属チームで大会に出場し、バスに乗り込もうとしたところで2人の男から銃撃を受けたと報じている。他に発砲された人物もいるといい、レアンドロさんは病院に搬送されたものの死亡が確認された。
地元警察は麻薬密売組織による犯行とみている一方、レアンドロさんに組織との関連はなく、人違いで標的とされた可能性も浮上しているようだ。
サンパウロは公式サイトを通じて「深い悲しみを表明します」などと哀悼の意を表している。また、同じく下部組織に所属歴のあるCSAは「関係当局がこの残忍な犯罪の解決に向けて捜査を進めることを強く願っている」と伝えた。
クラブによるとレアンドロさんは昨年後半にアカデミー入りし、今年4月まで所属。U-14チームとU-15チームでプレーしていたという。
ブラジルメディア『グローボ』や『UOL』『CNNブラジル』などは、レアンドロさんが1日に所属チームで大会に出場し、バスに乗り込もうとしたところで2人の男から銃撃を受けたと報じている。他に発砲された人物もいるといい、レアンドロさんは病院に搬送されたものの死亡が確認された。
地元警察は麻薬密売組織による犯行とみている一方、レアンドロさんに組織との関連はなく、人違いで標的とされた可能性も浮上しているようだ。
サンパウロは公式サイトを通じて「深い悲しみを表明します」などと哀悼の意を表している。また、同じく下部組織に所属歴のあるCSAは「関係当局がこの残忍な犯罪の解決に向けて捜査を進めることを強く願っている」と伝えた。