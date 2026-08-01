新パワートレイン追加にSNSで反響

マツダは2026年7月23日、「MAZDA3」を商品改良し、同日より受注を開始したと発表しました。SNSではどのような反響があるのでしょうか。

MAZDA3は、2003年に登場した「アクセラ」の後継車にあたるコンパクトカーです。2018年11月にロサンゼルスオートショーで世界初公開され、この代からグローバルで使われてきた車名「Mazda3」に統一。

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2019年には、「日常が鮮やかに輝くパーソナルカー」をコンセプトに掲げる新世代商品第一弾として、日本での販売が始まりました。

5ドアハッチバックの「ファストバック」と4ドアの「セダン」の2ボディを設定し、2020年には「ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」を受賞するなど、「魂動デザイン」によるスタイリングとマツダ独自の人馬一体の走りを特徴とするモデルとして支持を集めてきました。

現行モデルは、2019年に国内販売が開始された4代目にあたります。

新世代車両構造技術「SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE」を新開発し、着座時の姿勢を歩行状態に近づけることで、長距離移動でも疲れにくい走りを実現。

登場時から複数のパワートレインを用意し、ガソリンやディーゼル、マイルドハイブリッドなど幅広い選択肢を展開してきました。

ボディサイズはセダンが全長4660mm×全幅1795mm×全高1445mm、ファストバックが全長4460mm×全幅1795mm×全高1440mmです。

先進安全技術「i-ACTIVSENSE」や進化したコネクティビティ・システム「マツダコネクト」を採用し、安心・安全と快適な運転体験を提供するモデルとしてスタートしています。

その後も改良が重ねられ、2020年11月の一部改良ではSKYACTIV-Xの出力向上を図ったほか、2022年8月には直噴ガソリンエンジン「SKYACTIV-G 2.0」をマイルドハイブリッドシステム「Mハイブリッド」と組み合わせた「e-SKYACTIV G 2.0」へと進化させて燃費を改善。

さらに2023年10月には、スポーティでレトロな世界観を表現した特別仕様車「Retro Sports Edition」を追加するなど、絶え間ない熟成が続けられてきました。

2025年10月には、黒基調のエクステリアと本革シートを特徴とするクリーンディーゼルエンジン専用の新機種「XD Drive Edition」を追加しています。

今回の改良で最大の注目ポイントとなるのが、新パワートレイン「e-SKYACTIV G 2.5」の設定です。これは2026年5月に登場した同社の新型「CX-5」にも採用されています。

2.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンとマイルドハイブリッド「M HYBRID」を掛け合わせたこのシステムは、エンジン単体で最高出力132kW（179PS）、最大トルク238Nmを発生。そこに最高出力6.5PS、最大トルク60.5Nmのモーターが走行アシストを加えます。

WLTCモード燃費はファストバック（2WD・6EC-AT）が15.6km／L、セダン（2WD・6EC-AT）が15.9km／Lをマークします。

同エンジンを搭載するファストバックのグレード群には「25S」および「25L」をラインアップ。どちらのグレードも2WDモデルには6速ATに加えて6速MTが選択可能となっており、4WDモデルは6速AT専用となります。また、セダンにおいては「25L」の2WD・6速AT車に同エンジンが搭載されました。

一方で、これまで設定されていた1.8リッター直列4気筒クリーンディーゼルターボエンジンは廃止されています。

加えて、ファストバックには1.5リッターガソリンモデルの「15C」「15S」や、2リッターの「e-SKYACTIV X 2.0」を積む「X Touring」も設定。中でも「15C」は、従来の法人専用から一般向けカタログモデルへと変更されました。

一方のセダンには、2リッターマイルドハイブリッド仕様（e-SKYACTIV G 2.0）の「20S」が用意され、それぞれのボディタイプに合わせた最適な機種構成へと整理されています。

あわせて、「CX-80」や「CX-60」ですでに導入されている先進運転支援技術を採用しました。ブラインド・スポット・モニタリングには降車時警告機能を追加したほか、緊急時車線維持支援やスマート・ブレーキ・サポート、マツダ・レーダー・クルーズ・コントロールなども備え、安全装備を拡充しています。

コネクティッドサービスについても、すべてのサービスに無料期間を設けたわかりやすいプランへと変更しました。

ボディカラーには、新たに「エアログレーメタリック」を設定（※e-SKYACTIV G 2.5およびe-SKYACTIV X 2.0搭載車のみ）。内外装の魅力もより高められています。

価格（消費税込）は、ファストバックが236万5000円から409万2000円、セダンが275万円から326万7000円の設定です。新パワートレイン「e-SKYACTIV G 2.5」搭載車の価格帯は、305万8000円から342万6000円となっています。

それでは、今回発表されたMAZDA3の商品改良について、SNSではどのような声が寄せられているのでしょうか。

SNS上では「プレミアムハッチに新型CX-5のエンジンをぶち込むのは熱すぎる！」など、今回の改良を歓迎するコメントが寄せられていました。

ほかにも「いまや貴重なマニュアル！ しかも6速設定があるのが嬉しい」や「MAZDA3の品質を236万円から購入できるなんて安すぎでは？」など、ユーザー目線の改良に高い評価の声も見受けられました。

一方で「マイルドハイブリッドしかないので、燃費を考えるとやはり不満がある」や「メインがe-SKYACTIV G 2.5になったので、乗り出し価格のスタートラインが底上げされた」など、購入価格や維持費の面でのマイナス要素を指摘する声も見受けられました。

新パワートレインの追加と先進安全装備の拡充を軸とした今回の商品改良は、MAZDA3の商品力をさらに引き上げるものであり、SNS上でも高い関心を集めそうです。