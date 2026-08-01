「中がジュンジュワー」ジュースのように旨味あふれる！やみつきピーマンの煮浸し
YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「ピーマンの煮浸し」の作り方を解説する動画を公開しました。包丁を使わず、フライパン一つで手軽に作れるのに、驚くほどの満足感が得られるヘルシーな一品を紹介しています。
動画の冒頭でしらっちさんは「夏、これだけで痩せれる説ありますね」「ピーマンだけでこの満足感はエグい！」と、本レシピの魅力を力説します。調理工程は非常にシンプルで、丸ごとのピーマンにフォークで2、3箇所穴を開けるだけ。包丁とまな板を使わない手軽さがポイントです。
フライパンにピーマンを並べたら、ほんだし、ごま油、醤油、みりん、酒、砂糖、水を入れて蓋をし、火にかけます。数分煮込んだらピーマンをひっくり返し、出汁が少し残る程度まで煮詰めれば出来上がりです。
お皿に盛り付け、フライパンに残った出汁とかつお節をたっぷりとかけると、照りのある美しい煮浸しが完成。実食シーンでは、「中がジュンジュワーなんですよ」「ジュースのように」と、口いっぱいに広がる旨味を絶賛。「ヘタごと食べれます」と、余すところなく味わい、「うめぇんだよな…本当に止まらない」「いつ作っても100点なんだよな」と箸が止まらない様子を見せました。
手軽に作れて、ご飯のお供やおつまみにもぴったりの一品。ピーマンが美味しい季節に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・ピーマン 適量
・ほんだし 小さじ1
・ごま油 大さじ1
・醤油 大さじ1
・みりん 大さじ1
・酒 大さじ1
・砂糖 大さじ1
・水 100ml
・かつお節 適量
［作り方］
1. フォークを使って、ピーマンに2～3箇所穴を開ける。
2. フライパンにピーマンを並べ、ほんだし、ごま油、醤油、みりん、酒、砂糖、水を加える。
3. 蓋をして火にかける。
4. 数分後、ピーマンをひっくり返し、もう一煮立ちさせる。
5. 出汁が少し残る程度まで火を通す。
6. お皿に盛り付け、残った出汁をかける。
7. かつお節をかけて完成。ヘタごと食べられます。
動画の冒頭でしらっちさんは「夏、これだけで痩せれる説ありますね」「ピーマンだけでこの満足感はエグい！」と、本レシピの魅力を力説します。調理工程は非常にシンプルで、丸ごとのピーマンにフォークで2、3箇所穴を開けるだけ。包丁とまな板を使わない手軽さがポイントです。
フライパンにピーマンを並べたら、ほんだし、ごま油、醤油、みりん、酒、砂糖、水を入れて蓋をし、火にかけます。数分煮込んだらピーマンをひっくり返し、出汁が少し残る程度まで煮詰めれば出来上がりです。
お皿に盛り付け、フライパンに残った出汁とかつお節をたっぷりとかけると、照りのある美しい煮浸しが完成。実食シーンでは、「中がジュンジュワーなんですよ」「ジュースのように」と、口いっぱいに広がる旨味を絶賛。「ヘタごと食べれます」と、余すところなく味わい、「うめぇんだよな…本当に止まらない」「いつ作っても100点なんだよな」と箸が止まらない様子を見せました。
手軽に作れて、ご飯のお供やおつまみにもぴったりの一品。ピーマンが美味しい季節に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・ピーマン 適量
・ほんだし 小さじ1
・ごま油 大さじ1
・醤油 大さじ1
・みりん 大さじ1
・酒 大さじ1
・砂糖 大さじ1
・水 100ml
・かつお節 適量
［作り方］
1. フォークを使って、ピーマンに2～3箇所穴を開ける。
2. フライパンにピーマンを並べ、ほんだし、ごま油、醤油、みりん、酒、砂糖、水を加える。
3. 蓋をして火にかける。
4. 数分後、ピーマンをひっくり返し、もう一煮立ちさせる。
5. 出汁が少し残る程度まで火を通す。
6. お皿に盛り付け、残った出汁をかける。
7. かつお節をかけて完成。ヘタごと食べられます。
YouTubeの動画内容
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