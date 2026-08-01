フライパンひとつで完成！25キロ痩せた時に食べてた「激ウマ肉豆腐」で無理なくダイエット
料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「白滝たっぷり肉豆腐」と題した動画を公開しました。自身が25キロ痩せた時に食べていたという、ダイエット中にもかかわらず「120点以上の味」を楽しめる満足感たっぷりのレシピを紹介しています。
調理はフライパンひとつで完結するため、洗い物が少なく手軽に作れるのが魅力です。まず、白滝、豆腐、しめじ、ネギをフライパンに敷き詰め、ごま油や各種調味料を加えます。その上に豚バラ肉を広げてのせ、蓋をしてひと煮立ちさせます。
具材に火が通ったら、中央に軽くくぼみを作り、卵2個を落とし入れます。再び蓋をして煮込み、卵がお好みの固さになれば完成です。
実食シーンでは、たっぷりの具材に半熟卵を絡めて食べる至福の瞬間が収められています。しらっちも「ウマ痩せ料理史上本当にNo.1と言っても良いくらいウマい」と太鼓判を押す仕上がりです。
ボリューム満点でありながらヘルシーな一品。ダイエット中の方はもちろん、今晩のおかずにお悩みの方も、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・白滝 2袋
・豆腐 1丁
・しめじ 1株
・ネギ 1本
・ごま油 大さじ1
・砂糖 大さじ1
・ほんだし 小さじ1
・酒 大さじ3
・みりん 大さじ3
・醤油 大さじ3
・豚バラ 1パック
・卵 2個
［作り方］
1. フライパンに白滝、豆腐、ほぐしたしめじ、ネギを入れる。
2. ごま油、砂糖、ほんだし、酒、みりん、醤油を加える。
3. 具材の上に豚バラ肉を広げて並べ、蓋をしてひと煮立ちさせる。
4. 蓋を開けて具材に軽くくぼみを作り、卵2個を割り入れる。
5. 再び蓋をして煮込み、卵がお好みの固さになれば完成。
調理はフライパンひとつで完結するため、洗い物が少なく手軽に作れるのが魅力です。まず、白滝、豆腐、しめじ、ネギをフライパンに敷き詰め、ごま油や各種調味料を加えます。その上に豚バラ肉を広げてのせ、蓋をしてひと煮立ちさせます。
具材に火が通ったら、中央に軽くくぼみを作り、卵2個を落とし入れます。再び蓋をして煮込み、卵がお好みの固さになれば完成です。
実食シーンでは、たっぷりの具材に半熟卵を絡めて食べる至福の瞬間が収められています。しらっちも「ウマ痩せ料理史上本当にNo.1と言っても良いくらいウマい」と太鼓判を押す仕上がりです。
ボリューム満点でありながらヘルシーな一品。ダイエット中の方はもちろん、今晩のおかずにお悩みの方も、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・白滝 2袋
・豆腐 1丁
・しめじ 1株
・ネギ 1本
・ごま油 大さじ1
・砂糖 大さじ1
・ほんだし 小さじ1
・酒 大さじ3
・みりん 大さじ3
・醤油 大さじ3
・豚バラ 1パック
・卵 2個
［作り方］
1. フライパンに白滝、豆腐、ほぐしたしめじ、ネギを入れる。
2. ごま油、砂糖、ほんだし、酒、みりん、醤油を加える。
3. 具材の上に豚バラ肉を広げて並べ、蓋をしてひと煮立ちさせる。
4. 蓋を開けて具材に軽くくぼみを作り、卵2個を割り入れる。
5. 再び蓋をして煮込み、卵がお好みの固さになれば完成。
YouTubeの動画内容
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