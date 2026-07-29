【早い者勝ち】AmazonでApple「AirPods Pro 3」が14%オフに
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Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
42,800円 → 36,800円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」
音質・ノイズキャンセリング・装着感がさらに進化した最新の完全ワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」。Apple独自のHシリーズ最新チップを搭載し、より高精細な音の再現と低遅延な接続を実現。空間オーディオ体験もいっそう臨場感を増し、動画やゲームの没入感を高めます。
加えて、アダプティブ・オーディオ機能が環境に合わせてノイズ制御を自動調整し、屋外や電車内でもストレスなく快適に音楽を楽しめます。装着感も改良され、軽量で耳へのフィット感が向上。通話品質やマイク性能も改善されており、テレワークや日常利用に最適です。
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