熊本県在住のタレント、スザンヌ（39）が29日までにインスタグラムを更新。ストーリーズに熊本県熊本地方を震源とする最大震度7を観測した地震が発生したことを受け、家族の無事を報告した。スザンヌはストーリー機能を使って「熊本で大きな地震がありました」と言及。多くの連絡を受け、感謝するとともに「私も家族も無事です」と報告し、自身がオーナーを務める旅館の客やスタッフも無事だと伝えた。その上で「余震が続いていて