【まとめ】8月以降のチャージルート3大改悪とは？ポイ活の最新情報を速報解説
ポイ活情報を発信するYouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」が、「【8月重要改定】チャージルート3大改悪…住信SBIはドコモ銀行へ！過去最大級キャンペーンに期待」と題した動画を公開した。動画では、8月から9月にかけて実施されるキャッシュレス決済のチャージルートにおける3つの大きな改悪と、住信SBIネット銀行のサービス変更について詳細に解説している。
まず、8月以降のチャージルートに関する3大改悪として、楽天Edyから楽天キャッシュへのチャージ上限が月10万円から月1万円に引き下げられること（8月1日～）、エポスカードからのチャージがポイント付与対象外になること（8月1日～）、そしてVポイントカードPrimeからANA Payなどへのチャージが対象外になること（9月1日～）を挙げた。特に楽天Edyの制限について、おにまる氏は「クリティカル的な改悪になってしまった」と指摘。代替策として、V NEOBANKなどのデビットカードやau PAYカードからのオートチャージを活用するルートを提案した。
続いて、住信SBIネット銀行が8月3日に「ドコモSMTBネット銀行」へ生まれ変わる点に言及。dアカウント連携によりdカードの還元率が最大4.5%になるなどの新特典が発表されたが、条件が複雑であることを解説した。さらに、新規口座開設向けのウェルカムプログラム特典が、8月1日以降は最大2万円分から1万6000円分に縮小される点を紹介し、「駆け込みで7月31日までに開設しておくのも手だ」とアドバイスした。
最後に、その他の細かな改定情報として、8月6日からのPayPayデビット利用限度額の算出方法変更や、送金アプリ「pring」のサービス終了（12月1日）、セゾンカードのnanacoポイント付与終了（8月末）についても触れた。
キャッシュレス決済を取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、おにまる氏は「いつどこが改悪されてもおかしくない状況」と警鐘を鳴らす。8月以降もお得に買い物を楽しむためには、自身の利用環境に合わせた最新ルートの構築と、各社の動向をこまめにチェックすることが重要となる。
まず、8月以降のチャージルートに関する3大改悪として、楽天Edyから楽天キャッシュへのチャージ上限が月10万円から月1万円に引き下げられること（8月1日～）、エポスカードからのチャージがポイント付与対象外になること（8月1日～）、そしてVポイントカードPrimeからANA Payなどへのチャージが対象外になること（9月1日～）を挙げた。特に楽天Edyの制限について、おにまる氏は「クリティカル的な改悪になってしまった」と指摘。代替策として、V NEOBANKなどのデビットカードやau PAYカードからのオートチャージを活用するルートを提案した。
続いて、住信SBIネット銀行が8月3日に「ドコモSMTBネット銀行」へ生まれ変わる点に言及。dアカウント連携によりdカードの還元率が最大4.5%になるなどの新特典が発表されたが、条件が複雑であることを解説した。さらに、新規口座開設向けのウェルカムプログラム特典が、8月1日以降は最大2万円分から1万6000円分に縮小される点を紹介し、「駆け込みで7月31日までに開設しておくのも手だ」とアドバイスした。
最後に、その他の細かな改定情報として、8月6日からのPayPayデビット利用限度額の算出方法変更や、送金アプリ「pring」のサービス終了（12月1日）、セゾンカードのnanacoポイント付与終了（8月末）についても触れた。
キャッシュレス決済を取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、おにまる氏は「いつどこが改悪されてもおかしくない状況」と警鐘を鳴らす。8月以降もお得に買い物を楽しむためには、自身の利用環境に合わせた最新ルートの構築と、各社の動向をこまめにチェックすることが重要となる。
YouTubeの動画内容
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