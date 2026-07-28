¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¡Ö¡ÈÊÌÈÉ¡É¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¡¡¥É¥é¥Þ¡ÖVIVANT¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÎ¦¼«ÈëÌ©ÉôÂâ¤ÎÂ¸ºß¤òÈÝÄê
¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤ÏTBS¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆüÍË·à¾ì¡ÖVIVANT¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëü¥ÊÌÈÉü¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¸ºß¤òÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ËÉ±ÒÂç¿Ã
¡ÖÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤Îü¥ÊÌÈÉü¥¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Þ¤¿¸½ºß¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆüÍË·à¾ì¡ÖVIVANT¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥íÁÈ¿¥¤«¤é¹ñ¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯°ÅÌö¤¹¤ë¸ø¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÈëÌ©¾ðÊóÉôÂâü¥ÊÌÈÉü¥¤Î³èÌö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ü¥ÊÌÈÉü¥¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÉôÊóÆ»¤Ê¤É¤Ç¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê28Æü¡Ë¤Î²ñ¸«¤ÇÂ¸ºß¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÄµÊó¡¦¾ðÊó¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÉôÂâ¤Ê¤É¤Î¿ÍÅª¾ðÊó¼ý½¸Ç½ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ï¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤ò´Þ¤áÀ¯ÉÜÁ´ÂÎ¤Î²ÝÂê¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë¤ÏÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤¬ü¥ÊÌÈÉü¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ë¤È¤â¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£