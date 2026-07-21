『Travis Japan』中村海人の頭を小突いた...佐藤二朗＆橋本愛トラブル「意外な飛び火」

もう一つの“ハラスメント疑惑”

“ハラスメント騒動”で大炎上している俳優・佐藤二朗（57）。問題は解決に向かうどころか、意外なところに飛び火しているという。

発端となったのは佐藤と女優・橋本愛（30）がダブル主演を務めた４月期ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）。「夫婦であることを周囲に隠し、別姓のままバディを組む刑事」を二人は演じていたのだが、橋本は過去に共演者からハラスメント被害を受けていたことで「身体の接触」に制限を設けていた。

これを事後に知らされた佐藤が激昂。橋本の楽屋に突撃し、「夫婦役は受けるべきじゃない」などと発言した――というのが騒動のあらましなのだが、スポーツ紙芸能担当記者は「STARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ事務所）の一部のファンはこの騒ぎを複雑な心境で見守っている」と言うのである。

「『夫婦別姓刑事』には『Travis Japan』の中村海人（29）が出演していました。橋本演じる明日香に好意を抱く池田絆を演じていたのですが、佐藤の大炎上を受けて、X（旧ツイッター）でドラマの公式アカウントが公開していた佐藤と中村の告知動画が拡散されたんです。そこに佐藤が中村の顔や頭を小突く場面があったため、『これはハラスメントにならないのか』『佐藤サゲに海人を利用するな』とファンたちから批判が集中したのです」（スポーツ紙芸能記者）

今回の騒動を受け、『夫婦別姓刑事』のDVD・Blu-ray化が難航するのは必至。メイキング映像などDVD・Blu-ray化の際の特典を楽しみにしていたファンたちから《うみんちゅ（中村の愛称）が巻き添えくらってる……ドラマは楽しかったのに》などと怨嗟の声があがっている。

「中村本人は会員制サイト・FAMILY CLUB webのブログで『夫婦別姓刑事』の撮影に言及していました。４月７日付のブログでは『毎回、楽しくやらせてもらってます』と切り出し、佐藤に出演映画『爆弾』（’25年公開）を見たと報告したり、合間にキャストと好きな食べ物の話をしていると明かしていました。

連続ドラマの仕事が増えたのはここ２年。今作は『いい緊張感の中で演技ができている』と手応えを感じている様子でした。６月６日のブログでも『撮影自体も楽しくやらせてもらってる。すごく勉強になる機会をいただいた』と投稿していました」（ドラマ制作スタッフ）

佐藤に橋本、フジテレビのみならず、共演者とそのファンたちも、この騒動で甚大なダメージを負っているのだ。