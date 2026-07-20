脱・税理士の菅原氏が、中田敦彦氏の突然の帰国はなぜ税逃れと騒がれるのか、その税制格差と批判の構図を紐解く
オリエンタルラジオの中田敦彦氏が海外拠点から日本へ帰国したことが、思わぬ形で波紋を広げている。かつて日本の窮屈さを指摘し海外移住を決めた本人が、数年を経てあっさり帰ってきたことに対し、ネット上では「結局は税金逃れだったのではないか」という声が相次いでいるのだ。脱・税理士の菅原氏は自身のチャンネルで、この帰国劇の裏にある事情を多角的に読み解いている。
そもそも海外移住が注目されるのは、税負担の大きな違いがあるからだ。所得や資産に対する課税が重い日本に比べ、一部のアジア圏では税率が大きく抑えられており、稼ぎの大きい層ほど移住のメリットを感じやすい仕組みがあるという。菅原氏は、中田氏がちょうど知名度と収入が急拡大した時期に海外へ拠点を移した経緯を振り返りつつ、それだけを帰国の理由と単純化することには慎重な姿勢を見せる。収入源が動画配信だけに限らないことにも触れ、表面的な数字だけでは実態を測れないと指摘した。
さらに菅原氏が着目するのは、海外に拠点を置いていても日本での税負担がゼロになるとは限らないという、税務上の線引きの難しさだ。実際の活動拠点がどこにあるかを国が総合的に判断する仕組みや、資産を持ったまま出国する際にかかる特殊な課税制度、さらに一定期間内の帰国に絡む優遇の存在にも言及し、今回の帰国タイミングが持つ意味合いを探っていく。動画の収録や打ち合わせが実際にはどこで行われているかという、意外と見落とされがちな視点も示される。加えて、子どもの進学や将来設計といった家庭の事情も背景にあった可能性を挙げ、単一の理由に帰結させない。
批判の声が上がる一方で、菅原氏は感情的な断罪には距離を置き、個人の選択として捉える視点も示す。ある著名人が示した「批判する側より本人の方が税金を納めている」という指摘にも触れつつ、海外移住組が最終的に日本へ戻るケースが少なくないという傾向を紹介する。税負担の軽さだけでは測れない、住み続けられるかどうかの基準がどこにあるのかも丁寧に紐解いていく。
中田氏の帰国が投げかける本当の理由については、様々な角度からの見方が今も交錯中だ。海外移住や税金の仕組みに関心がある人にとって、多くの視点が整理されるはずだ。
そもそも海外移住が注目されるのは、税負担の大きな違いがあるからだ。所得や資産に対する課税が重い日本に比べ、一部のアジア圏では税率が大きく抑えられており、稼ぎの大きい層ほど移住のメリットを感じやすい仕組みがあるという。菅原氏は、中田氏がちょうど知名度と収入が急拡大した時期に海外へ拠点を移した経緯を振り返りつつ、それだけを帰国の理由と単純化することには慎重な姿勢を見せる。収入源が動画配信だけに限らないことにも触れ、表面的な数字だけでは実態を測れないと指摘した。
さらに菅原氏が着目するのは、海外に拠点を置いていても日本での税負担がゼロになるとは限らないという、税務上の線引きの難しさだ。実際の活動拠点がどこにあるかを国が総合的に判断する仕組みや、資産を持ったまま出国する際にかかる特殊な課税制度、さらに一定期間内の帰国に絡む優遇の存在にも言及し、今回の帰国タイミングが持つ意味合いを探っていく。動画の収録や打ち合わせが実際にはどこで行われているかという、意外と見落とされがちな視点も示される。加えて、子どもの進学や将来設計といった家庭の事情も背景にあった可能性を挙げ、単一の理由に帰結させない。
批判の声が上がる一方で、菅原氏は感情的な断罪には距離を置き、個人の選択として捉える視点も示す。ある著名人が示した「批判する側より本人の方が税金を納めている」という指摘にも触れつつ、海外移住組が最終的に日本へ戻るケースが少なくないという傾向を紹介する。税負担の軽さだけでは測れない、住み続けられるかどうかの基準がどこにあるのかも丁寧に紐解いていく。
中田氏の帰国が投げかける本当の理由については、様々な角度からの見方が今も交錯中だ。海外移住や税金の仕組みに関心がある人にとって、多くの視点が整理されるはずだ。
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