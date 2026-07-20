◇サッカーFIFAワールドカップ2026 決勝 スペイン 1−0(延長) アルゼンチン(日本時間20日、ニューヨーク/ニュージャージー・スタジアム)

アルゼンチンを延長戦の末破り、2010年南アフリカ大会以来、2度目の優勝を飾ったスペイン。世界の頂点に立つと共に、今後も期待が持てる理由として、若くしてチームの核を担う選手が多くいることです。

すでにチームの顔でもあり、大会中に19歳となったラミン・ヤマル選手（バルセロナ/スペイン）は、右サイドで違いを生み出すプレーを貢献。守備では、同じく19歳のセンターバック、パウ・クバルシ選手（バルセロナ/スペイン）が、全試合フル出場。正確なキックに加え安定した守備も見せ、今大会の最優秀若手選手賞を受賞。2人はワールドカップ最年少優勝歴代記録でもトップ10入りを果たしました（ヤマル選手が19歳6日で4位、クバルシ選手は19歳178日で7位）。

他にも司令塔として、中盤で大きな存在感を放つ23歳のペドリ選手（バルセロナ/スペイン）。決勝ではアシストを記録し、左サイドの攻撃でアクセントをつけた24歳のニコ・ウィリアムス選手（ビルバオ/スペイン）。今回の26人のメンバーのうち、25歳以下の選手が11人。この試合で歴代最長となる38試合無敗（29勝9分）を達成した無敵艦隊が、どこまで記録を伸ばすかにも今後注目されます。