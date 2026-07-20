ルイス・ハミルトン、キム・カーダシアンとの親密ショット公開「大切な人と過ごそう」
F1レーサーのルイス・ハミルトンが、リアリティスターの恋人キム・カーダシアンと写る親密な写真をインスタグラムで公開した。同日にはキムの祖母が亡くなったことが公表され、メッセージには「大切な人と過ごそう」と綴られている。
【写真】ルイス・ハミルトン＆キム・カーダシアンと子どもたち
現地時間7月16日、インスタグラムを更新したルイスは、ウェットスーツ姿のキムの手を取り見つめ合う写真や、キムと抱き合ったまま湖の中に飛び込む動画、キムと肩を組んで歩く後ろ姿など、プライベート感あふれる写真の数々を公開。キムのほか、彼女の子どもたちや、姪のウィロー、甥のカイデンらと一緒に、夏を満喫する写真をシェアした。
この数時間前には、キムの母親クリス・ジェンナーが、自身の母親でキムの祖母に当たるMJことメアリー・ジョー・シャノンが91歳で亡くなったことを公表しており、「大切な人と過ごそう」というキャプションは、命の儚さに触れたものと思われる。
キムとルイスは今年2月に交際の噂が浮上。4月には、F1日本GPに出場するルイスのスケジュールに合わせて来日し、原宿デートや、ルイスがキムの息子とショッピングする姿も目撃されほか、映画『キル・ビル』の殺陣を担当した島口哲朗の道場を訪れる様子をそれぞれが投稿していた。
そして、現地時間4月6日、ルイスが「再び行くぞ 東京ドリフト Vol. III」とキャプションを添え、車好きの聖地として知られる大黒パーキングエリアにて赤いフェラーリF40を爆走させる映像をインスタグラムで公開。この映像にキムを登場させ、関係を公表した。
今回のルイスの投稿には、キムが赤いハートの絵文字で反応したほか、「幸せそう」「なんてこと、2人は恋に落ちている」「ハッピーそうで嬉しい」「実父がカニエで継父がルイス・ハミルトンだと想像してみてよ」などとコメントが寄せられている。
引用：「ルイス・ハミルトン」Instagram（＠lewishamilton）
【写真】ルイス・ハミルトン＆キム・カーダシアンと子どもたち
現地時間7月16日、インスタグラムを更新したルイスは、ウェットスーツ姿のキムの手を取り見つめ合う写真や、キムと抱き合ったまま湖の中に飛び込む動画、キムと肩を組んで歩く後ろ姿など、プライベート感あふれる写真の数々を公開。キムのほか、彼女の子どもたちや、姪のウィロー、甥のカイデンらと一緒に、夏を満喫する写真をシェアした。
キムとルイスは今年2月に交際の噂が浮上。4月には、F1日本GPに出場するルイスのスケジュールに合わせて来日し、原宿デートや、ルイスがキムの息子とショッピングする姿も目撃されほか、映画『キル・ビル』の殺陣を担当した島口哲朗の道場を訪れる様子をそれぞれが投稿していた。
そして、現地時間4月6日、ルイスが「再び行くぞ 東京ドリフト Vol. III」とキャプションを添え、車好きの聖地として知られる大黒パーキングエリアにて赤いフェラーリF40を爆走させる映像をインスタグラムで公開。この映像にキムを登場させ、関係を公表した。
今回のルイスの投稿には、キムが赤いハートの絵文字で反応したほか、「幸せそう」「なんてこと、2人は恋に落ちている」「ハッピーそうで嬉しい」「実父がカニエで継父がルイス・ハミルトンだと想像してみてよ」などとコメントが寄せられている。
引用：「ルイス・ハミルトン」Instagram（＠lewishamilton）