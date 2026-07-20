【W杯】スペイン主将ロドリがMVP わずか1失点のシモン最優秀GK 涙のメッシは「シルバーボール」
◇W杯北中米大会 決勝 スペイン 1―0（延長）アルゼンチン（2026年7月19日 ニューヨーク・ニュージャージー）
FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は19日（日本時間20日）に決勝戦が行われ、スペイン（FIFAランク2位）が前回王者アルゼンチン（同1位）に1―0で勝利。0―0のまま突入した延長後半1分に途中出場のFWフェラン・トレス（バルセロナ）が劇的な決勝弾。全世界注目の頂上決戦を制し、10年南アフリカ大会以来16年ぶり2度目の優勝を飾った。
表彰式では個人表彰も発表され、最優秀選手（ゴールデンボール）にはスペインの主将、MFロドリ（マンチェスターC）が選ばれた。最優秀GK（ゴールデングローブ）は大会を通じてわずか1失点に抑えたスペインのGKシモン（ビルバオ）、ベストヤングプレーヤーはスペインの19歳、DFクバルシ（バルセロナ）が選出された。
また、最優秀選手の2位にあたる「シルバーボール」はアルゼンチンのFWメッシ（マイアミ）、3位にあたる「ブロンズボール」は得点王（ゴールデンブーツ）に輝いたフランスのFWエムバペ（Rマドリード）となった。連覇を逃した表彰式でメッシは涙ぐんでいた。