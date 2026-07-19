JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー（東京都渋谷区）の東京駅エキナカ商業施設「グランスタ東京」が、通年販売している東京駅限定手土産（スイーツ）ランキングを紹介しています。

【1〜10位】人気1位の商品がコレ！ Mr.CHEESECAKE、nuevo by BUNMEIDOの商品は？ ランキングの結果も見る！

ランキングは、「グランスタ東京」限定で販売している商品が対象で、2026年5月1〜31日の実店舗売り上げ金額の集計に基づいたものとなっています。

3位は「ザ・メープルマニア」の「メープルクッキー詰合わせ缶」（2500円、以下、税込み）でした。同商品は、メープルバタークッキーとグランスタ限定商品のメープルチーズクッキーの2種類を詰合せた限定缶。各7枚ずつ封入されています。

2位は「THE DROS」の「サンドクッキー『マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ』」（1404円）。ヘーゼルナッツとプラリネ、沖縄宮古島の雪塩を練り込んだクッキー生地に、マスカルポーネ風味のチョコをサンドしています。冷蔵庫や冷凍庫で冷やすと、パリッとした心地よい食感とともに、涼やかな味わいが楽しめるということです。

1位は「COCORIS」の「サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺」（1620円）でした。同商品は、同ランキングで7年連続1位に輝いたとのことです。濃厚なヘーゼルナッツペーストと風味豊かな木苺ペーストを、フランス製ミルクチョコレートとオリジナルのクッキーでサンドした一品です。