「フランスどうした？まじで」「崩壊している」驚愕の０−４…イングランド相手に大量ビハインドで後半へ【W杯３決】
信じられない展開だ。
現地７月18日、北中米ワールドカップの３位決定戦で、フランス代表がイングランド代表と対戦している。
４日前にスペインに０−２で敗れたディディエ・デシャン監督のチームは、開始３分で鋭いショートカウンターを浴び、デクラン・ライスに被弾。いきなり先制を許すと、18分にはCKからエズリ・コンサの追加点を許す。
それでも給水タイムに明けに少し持ち返し、今大会最多タイの８ゴールを挙げているキリアン・エムバペがチャンスを迎えるが、仕留めきれない。
その後、37分と45＋１分にブカヨ・サカにゴールを奪われ、まさかの０−４で前半を終えた。
フランスのチーム状態を心配する声が後を絶たない。SNSに「フランスどうした？まじで」「フランスが元気ない」「モチベあまり無さげ」「デシャン監督の最後だから、みたいなのは特になさそう」「スペインに完敗してから明らかに変わったな」「崩壊している。後半立て直せるのだろうか」といった声が相次いで上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】開始わずか３分！イングランドMFライスのゴラッソ
現地７月18日、北中米ワールドカップの３位決定戦で、フランス代表がイングランド代表と対戦している。
４日前にスペインに０−２で敗れたディディエ・デシャン監督のチームは、開始３分で鋭いショートカウンターを浴び、デクラン・ライスに被弾。いきなり先制を許すと、18分にはCKからエズリ・コンサの追加点を許す。
それでも給水タイムに明けに少し持ち返し、今大会最多タイの８ゴールを挙げているキリアン・エムバペがチャンスを迎えるが、仕留めきれない。
その後、37分と45＋１分にブカヨ・サカにゴールを奪われ、まさかの０−４で前半を終えた。
フランスのチーム状態を心配する声が後を絶たない。SNSに「フランスどうした？まじで」「フランスが元気ない」「モチベあまり無さげ」「デシャン監督の最後だから、みたいなのは特になさそう」「スペインに完敗してから明らかに変わったな」「崩壊している。後半立て直せるのだろうか」といった声が相次いで上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】開始わずか３分！イングランドMFライスのゴラッソ