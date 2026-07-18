7月16日、元タレントで現在は配信者として活動する坂口杏里の最新映像が公開された。動画内で、お腹を出す場面があったが、坂口の激変した体型に注目が集まっている。

発端となったのは、ライブストリーマーのkimonoちゃんがおこなったライブ配信。

「kimonoちゃんの車に乗った坂口さんが、最近の配信活動について話しながら、都内の公園に移動。kimonoちゃんは『体重80キロ以上、BMIで肥満判定が出ている人限定のラジオ体操』を企画し、公園には2人を含めて約10人が参加しました。

坂口さんは6月27日のInstagramのストーリーズで、体重が98kgに増加したことを報告しており、今回のラジオ体操への参加にはそういった背景もあったようです。体操の際、坂口さんは白い半袖Tシャツに黄色のショートパンツというスタイルでしたが、Tシャツの丈が短くお腹が出る場面もあったのです」（スポーツ紙記者）

坂口の“お腹出し”姿に関して、Xでは

《坂口杏里って今あんなに体型変わったの？？？》

《なにがあった？》

など、変貌ぶりに驚く声が見受けられるのだ。

3月、コンビニエンスストアでサンドウィッチを万引きした疑いで逮捕された後、不起訴処分になった坂口。その後、YouTubeやTikTokに出演していたが、その変化が話題にあがっていた。

「4月にTikTok配信者から体重を聞かれた際、坂口さんは『65kg』と答えていました。ただ、6月19日のInstagramで、94.2kgと表示された体重計の写真を投稿していたのです。そこからさらに体重が増え、100kg目前となり、顔周りはそれほど変化はないものの、お腹はぽっこりしているのがはっきり分かります。4月から3カ月で30kg以上増えていることになり、短期間での体重増加を案じる向きもあるのです」（芸能記者）

近年は、万引きも含め、たびたびトラブルを起こしている坂口だが、彼女が置かれた環境も浮き彫りになっているようだ。

「3月のInstagramのストーリーズで、プロゴルファーの尾崎健夫氏と連絡が取れず、一緒に住みたいという“SOS”を訴える文章を投稿しました。2012年、杏里さんの母で女優の坂口良子さんは、尾崎氏と再婚するも、翌年亡くなりました。ただ、たび重なる杏里さんの問題行動もあってか、義父の尾崎氏は逮捕されても迎えに来ず、絶縁状態になっています。

また、万引き騒動後、TikTokで知り合った47歳の男性ファンのもとで暮らしていましたが、すでに家を出ており、疎遠になっているようです。現在はライブ配信サービス『ふわっち』などで配信者として活動し、コラボの依頼が絶えないようですが、SNSでは、杏里さんの知名度目当てではないかという指摘も見られます。生活面をサポートする人物はなかなか現れず、“孤立”状態が懸念されています」（同前）

セクシー女優やキャバクラなど職を転々とし、配信者としての道に進む杏里。そろそろ、安定した生活を送ってほしいところだが……。