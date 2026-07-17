米スポーツ界のアカデミー賞「ESPY賞」でまさかの事態

ドジャース・大谷翔平投手が15日（日本時間16日）、米スポーツ界のアカデミー賞と呼ばれるESPY賞の「最優秀単一試合パフォーマンス賞」を受賞した。しかし、発表を務めた元ヘビー級王者のマイク・タイソン氏が「ショウヘイって誰？」とまさかの発言。栄誉のはずの舞台で飛び出した言葉に対し、米国ファンから怒りや批判の声が殺到している。

タイソン氏は紙を棒読みしながら「聞いてくれ。ショウヘイ・オオタニが受賞だ」と発表した。YouTuberでプロボクサーでもある司会のジェイク・ポール氏が、欠席した大谷に代わって周囲への感謝を伝えた直後だった。タイソン氏がポール氏へ突如「ショウヘイって誰？」と真顔で質問を投げかけた。数々のセレブが参加した会場の空気は困惑に包まれる事態となった。

大谷が評価されたのは、昨年10月17日（同18日）のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦だ。「1番・投手兼指名打者」で先発し、初回に3者連続三振を奪った直後に先頭打者弾を放った。4回に特大弾を叩き込むと、降板直後にも一発を放った。7回途中無失点10奪三振と1試合3本塁打の大暴れだった。異次元のパフォーマンスが他の歴史的な記録を抑えて頂点に輝いた。

試合を観戦していなかったならまだしも、球界最高のスターにして、アスリートの副収入ランキングでも世界1位に君臨する大谷を「知らない」と言い放ったタイソン氏に対し、米国のファンも怒りを隠せない様子だ。

「これはヤバすぎ」

「マイク・タイソンはショウヘイ・オオタニが誰なのか何故か知らなかった」「この男は集中できていない」

「マイクしっかりしてくれよ」

「俺のお気に入りにそういう対応をしないで」

「意味不明」

「ショウヘイを知らないとかどういうこと」

大谷は今回の「ESPY賞」で「男性最優秀アスリート賞」と「ベストMLB」の計3部門にノミネートされた。「男性最優秀アスリート賞」は2022年以来2度目の選出とはならなかったが“2冠”に輝いている。（Full-Count編集部）