Amazon.co.jpで、家電・デジタル機器を対象とした延長保証サービス「Amazon製品保証」の提供が15日に始まった。対象商品は順次拡大予定。

保証プランは5年間の「自然故障プラン」と、3年間の「自然故障＋物損プラン」を選択できる。「自然故障プラン」は電気的・機械的故障が対象で、「自然故障＋物損プラン」は自然故障に加え、落下・水濡れなどの物損も対象。

一括での支払いに加えてサブスクリプション（年払い）プランも用意されている。年払いプランはいつでも解約可能。

料率はプランと支払方法によって決まり、商品カテゴリーや商品価格では変わらない。料金は、自然故障プランが購入金額の5％～、自然故障＋物損プランが購入金額の10％～。

Amazon上で故障時の申請も可能

製品購入時の保証加入から、保証内容の確認、故障時の申請までをAmazon.co.jp上で行える。別途申込書を記入したり、紙の書類を保管したりする必要はない。

加入方法

商品ページでプランと支払い方法を選択

選んだ商品と一緒にカートに入れてレジに進む

保証開始

商品が破損・故障した場合、Amazon.co.jp上の注文履歴から「保証サービスを利用」を選択してWeb上で申請を始められる。電話サポートも利用可能。

保証の利用方法

注文履歴から「保証サービスを利用」をクリック

Webフォームで症状を入力、修理方法の決定

集荷キットの受け取り／訪問日程を決定

なお、保証サービスはAmazonとアシュリオン・ジャパンによる共同提供。対象商品がマーケットプレイス出品者の出品商品である場合、その出品者を共同提供者に含む。