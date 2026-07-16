マクドナルドは、マクドナルド55周年とポケモン30周年を記念した特別企画「ポケモン夏マック」の第三弾として、『ポケモン30周年バーガー』をはじめとする全8種類の新商品を2026年7月22日（水）から期間限定で販売します。

御三家デザインのオリジナルパッケージ付きバーガー3種に、朝マック・夜マック限定品、サイドメニュー、ドリンクが揃い、一日を通してポケモンとの夏を楽しめるラインアップです。

「ポケモン30周年バーガー」は特製バンズを使った3種類のバーガーで、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの旅立ちの3匹がそれぞれ描かれたポケモンオリジナルパッケージで提供されます。

タルタルソースとデミソースのビーフ、ペッパーガーリックマヨの旨辛チキン、焙煎ごまタルタルのえびカツと、3種それぞれに異なる味わいが揃っています。

タルタルデミ肉厚ビーフ

価格：単品580円から販売：2026年7月22日（水）から期間限定

肉厚の100％ビーフパティに、タルタルソースとデミソースを合わせた一品です。

焼き目のある厚いビーフパティに濃い茶色のデミソースが重なり、食べ応えのある仕上がりです。

フシギダネがデザインされたパッケージ。

ジューシーチキン 旨辛ガーリック

価格：単品490円から販売：2026年7月22日（水）から期間限定

一枚肉のチキンパティにペッパーガーリックマヨを合わせた旨辛ジューシーな一品です。

衣が赤みを帯びた厚い一枚肉のチキンパティが、鮮やかなリーフレタスとともにごまバンズに挟まれています。

ヒトカゲがデザインされたパッケージ。

焙煎ごまタルタルシュリンプ

価格：単品490円から販売：2026年7月22日（水）から期間限定

ぷりぷりのえびカツを、風味豊かな焙煎ごまタルタルで引き立てた一品です。

黄金色の衣のえびカツからはえびのピンク色の断面がのぞき、焙煎ごまタルタルとスライスチーズが重なります。

ゼニガメがデザインされたパッケージ。

夜マック・朝マック限定商品

「ポケモン夏マック」には、時間帯を選んで楽しめる限定品も加わります。

タルタルデミ倍肉厚ビーフ（夜マック限定）

価格：単品840円から注文可能時間：夕方5時以降

肉厚ビーフパティを2枚重ねたボリューム仕様で、夕方5時以降に注文できる夜マック限定品です。

夜マック限定商品のパッケージ。

さまざまな表情のピカチュウが描かれたパッケージで提供される朝マック限定品です。

イングリッシュマフィンにソーセージパティ、タルタルソース、デミソースを組み合わせた一品で、朝から「ポケモン夏マック」を味わえます。

さまざまな表情のピカチュウが描かれたパッケージ。

サイドメニューとドリンク

「ポケモン夏マック」のラインアップには、サイドメニューとドリンクも加わります。

シャカシャカポテト のり塩味マックフィズ 沖縄県産パインマックフロート 沖縄県産パイン

沖縄県産パインを使ったドリンクはマックフィズとマックフロートの2タイプから選べ、朝から晩まで「ポケモン夏マック」全8種のラインアップが揃います。

吉沢亮さん出演の新TVCM

「ポケモン夏マック」にあわせて、7月21日（火）から新TVCMが全国で放映されます。

ポケモン好きとして知られる俳優の吉沢亮さんが出演し、ポケモンバルーンを見つけて軽快に駆け出し、バルーンと一緒に飛び上がります。

商品はオリジナルコラボデザインの数量限定パッケージで提供され、Xキャンペーンなどの施策も用意されています。

御三家3匹のパッケージはバーガーの種類と一対一で対応しているため、好きなポケモンやビーフ・チキン・えびカツの好みを軸に選ぶ楽しみ方が生まれます。

朝のマフィンから夕方5時以降の倍肉厚ビーフまで、時間帯ごとに異なるラインアップが楽しめます☆

マクドナルド「ポケモン30周年バーガー」の紹介でした。

よくある質問

3種それぞれにフシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの旅立ちの3匹が1匹ずつ描かれたポケモンオリジナルパッケージが付きます。

朝マック限定の「タルタルデミソーセージマフィン」にはさまざまな表情のピカチュウが描かれたパッケージが使われます。

Q. 夜マック限定の「タルタルデミ倍肉厚ビーフ」は何時から注文できますか？

夕方5時以降に注文できます。

肉厚ビーフパティを2枚重ねたボリューム仕様で、単品840円からです。

Xキャンペーンをはじめとする施策が用意されています。

商品はオリジナルコラボデザインの数量限定パッケージで提供されます。

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