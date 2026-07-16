御三家デザインのオリジナルパッケージ付き！ マクドナルド「ポケモン30周年バーガー」
記事ポイントマクドナルドとポケモンの周年記念コラボ全8種が7月22日から期間限定販売フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメの御三家デザインパッケージ付き3種のバーガー夜マック限定の倍肉厚バーガーと朝マック限定のソーセージマフィンも登場
マクドナルドは、マクドナルド55周年とポケモン30周年を記念した特別企画「ポケモン夏マック」の第三弾として、『ポケモン30周年バーガー』をはじめとする全8種類の新商品を2026年7月22日（水）から期間限定で販売します。
御三家デザインのオリジナルパッケージ付きバーガー3種に、朝マック・夜マック限定品、サイドメニュー、ドリンクが揃い、一日を通してポケモンとの夏を楽しめるラインアップです。
マクドナルド「ポケモン30周年バーガー」
「ポケモン30周年バーガー」は特製バンズを使った3種類のバーガーで、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの旅立ちの3匹がそれぞれ描かれたポケモンオリジナルパッケージで提供されます。
タルタルソースとデミソースのビーフ、ペッパーガーリックマヨの旨辛チキン、焙煎ごまタルタルのえびカツと、3種それぞれに異なる味わいが揃っています。
タルタルデミ肉厚ビーフ
価格：単品580円から販売：2026年7月22日（水）から期間限定
肉厚の100％ビーフパティに、タルタルソースとデミソースを合わせた一品です。
焼き目のある厚いビーフパティに濃い茶色のデミソースが重なり、食べ応えのある仕上がりです。
フシギダネがデザインされたパッケージ。
ジューシーチキン 旨辛ガーリック
価格：単品490円から販売：2026年7月22日（水）から期間限定
一枚肉のチキンパティにペッパーガーリックマヨを合わせた旨辛ジューシーな一品です。
衣が赤みを帯びた厚い一枚肉のチキンパティが、鮮やかなリーフレタスとともにごまバンズに挟まれています。
ヒトカゲがデザインされたパッケージ。
焙煎ごまタルタルシュリンプ
価格：単品490円から販売：2026年7月22日（水）から期間限定
ぷりぷりのえびカツを、風味豊かな焙煎ごまタルタルで引き立てた一品です。
黄金色の衣のえびカツからはえびのピンク色の断面がのぞき、焙煎ごまタルタルとスライスチーズが重なります。
ゼニガメがデザインされたパッケージ。
夜マック・朝マック限定商品
「ポケモン夏マック」には、時間帯を選んで楽しめる限定品も加わります。
タルタルデミ倍肉厚ビーフ（夜マック限定）
価格：単品840円から注文可能時間：夕方5時以降
肉厚ビーフパティを2枚重ねたボリューム仕様で、夕方5時以降に注文できる夜マック限定品です。
夜マック限定商品のパッケージ。
タルタルデミソーセージマフィン（朝マック限定）
さまざまな表情のピカチュウが描かれたパッケージで提供される朝マック限定品です。
イングリッシュマフィンにソーセージパティ、タルタルソース、デミソースを組み合わせた一品で、朝から「ポケモン夏マック」を味わえます。
さまざまな表情のピカチュウが描かれたパッケージ。
サイドメニューとドリンク
「ポケモン夏マック」のラインアップには、サイドメニューとドリンクも加わります。シャカシャカポテト のり塩味マックフィズ 沖縄県産パインマックフロート 沖縄県産パイン
沖縄県産パインを使ったドリンクはマックフィズとマックフロートの2タイプから選べ、朝から晩まで「ポケモン夏マック」全8種のラインアップが揃います。
吉沢亮さん出演の新TVCM
「ポケモン夏マック」にあわせて、7月21日（火）から新TVCMが全国で放映されます。
ポケモン好きとして知られる俳優の吉沢亮さんが出演し、ポケモンバルーンを見つけて軽快に駆け出し、バルーンと一緒に飛び上がります。
商品はオリジナルコラボデザインの数量限定パッケージで提供され、Xキャンペーンなどの施策も用意されています。
御三家3匹のパッケージはバーガーの種類と一対一で対応しているため、好きなポケモンやビーフ・チキン・えびカツの好みを軸に選ぶ楽しみ方が生まれます。
朝のマフィンから夕方5時以降の倍肉厚ビーフまで、時間帯ごとに異なるラインアップが楽しめます☆
よくある質問
Q. 「ポケモン30周年バーガー」のパッケージにはどのキャラクターが描かれていますか？
3種それぞれにフシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメの旅立ちの3匹が1匹ずつ描かれたポケモンオリジナルパッケージが付きます。
朝マック限定の「タルタルデミソーセージマフィン」にはさまざまな表情のピカチュウが描かれたパッケージが使われます。
Q. 夜マック限定の「タルタルデミ倍肉厚ビーフ」は何時から注文できますか？
夕方5時以降に注文できます。
肉厚ビーフパティを2枚重ねたボリューム仕様で、単品840円からです。
Q. 「ポケモン夏マック」に関連したキャンペーンはありますか？
Xキャンペーンをはじめとする施策が用意されています。
商品はオリジナルコラボデザインの数量限定パッケージで提供されます。
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