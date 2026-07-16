『ラストノート』第2話 “葵”内田有紀＆“澄晴”寺西拓人、互いに思惑を抱えた「最後のデート」
内田有紀と寺西拓人がダブル主演するドラマ『ラストノート』（フジテレビ系／毎週木曜22時）第2話が今夜放送。葵（内田）と澄晴（寺西）が互いに思惑を抱えた「最後のデート」をする。
【写真】葵（内田有紀）と澄晴（寺西拓人）が「最後のデート」
本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった年の差のある男女が静かにひかれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で描く、大人の純愛ドラマ。
■第2話あらすじ
澄晴から一輪のピオニーを渡され、葵は失ったはずの香りを感じて涙を流す。家に帰った葵はピオニーに顔を近づけるが、もう香りは感じなかった。
佐川優子（坂井真紀）との誕生日の食事の約束をすっぽかしてしまった葵は、優子に謝罪して澄晴と会っていたことを伝える。もう彼と関わるのはやめると話す葵だが、優子は「自分を騙した男のことを何も知らない」と改めて悔しさが込み上げ、葵にもう少し彼について探ってほしいと懇願する。葵はもう一度だけ澄晴と会い、証拠を突き止めて終わりにすると約束する。
一方、澄晴は葵を「いつもと同じただのカモ」だと言いつつ、なぜか行動に踏み出せずにいた。そんな時、父親の樋口眞澄（佐々木蔵之介）が訪ねて来る。眞澄は自分が起こした事件を澄晴が示談にしようとしていることに腹を立てていたが、澄晴に対し「許す」と話し、自分が澄晴を育てるのにかかった「養育費」の支払いを続けるように、と忠告する。
理不尽な要求に怒ることもなく、財布の中にあった金を全て眞澄に渡す澄晴。その話を盗み聞きして激怒している木嶋莉奈（桜井日奈子）に、平野龍太（草川拓弥）は眞澄が落ちぶれたいきさつを話す。
残酷な“現実”と向き合い、金を得るために葵と会う澄晴。騙された優子のために、そしてもう一度香りを感じる手がかりを掴むために、澄晴と会う葵。互いに思惑を抱えた「最後のデート」が始まる…。
木曜劇場『ラストノート』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
【写真】葵（内田有紀）と澄晴（寺西拓人）が「最後のデート」
本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった年の差のある男女が静かにひかれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で描く、大人の純愛ドラマ。
澄晴から一輪のピオニーを渡され、葵は失ったはずの香りを感じて涙を流す。家に帰った葵はピオニーに顔を近づけるが、もう香りは感じなかった。
佐川優子（坂井真紀）との誕生日の食事の約束をすっぽかしてしまった葵は、優子に謝罪して澄晴と会っていたことを伝える。もう彼と関わるのはやめると話す葵だが、優子は「自分を騙した男のことを何も知らない」と改めて悔しさが込み上げ、葵にもう少し彼について探ってほしいと懇願する。葵はもう一度だけ澄晴と会い、証拠を突き止めて終わりにすると約束する。
一方、澄晴は葵を「いつもと同じただのカモ」だと言いつつ、なぜか行動に踏み出せずにいた。そんな時、父親の樋口眞澄（佐々木蔵之介）が訪ねて来る。眞澄は自分が起こした事件を澄晴が示談にしようとしていることに腹を立てていたが、澄晴に対し「許す」と話し、自分が澄晴を育てるのにかかった「養育費」の支払いを続けるように、と忠告する。
理不尽な要求に怒ることもなく、財布の中にあった金を全て眞澄に渡す澄晴。その話を盗み聞きして激怒している木嶋莉奈（桜井日奈子）に、平野龍太（草川拓弥）は眞澄が落ちぶれたいきさつを話す。
残酷な“現実”と向き合い、金を得るために葵と会う澄晴。騙された優子のために、そしてもう一度香りを感じる手がかりを掴むために、澄晴と会う葵。互いに思惑を抱えた「最後のデート」が始まる…。
木曜劇場『ラストノート』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。