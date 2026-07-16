高校卒業即グラビアデビューのニューヒロイン18歳、爽やかさ満点のグラビア
グラビア界のニュースター林美希（ほまれ）が、16日発売の「週刊ヤングジャンプ」33号の巻頭グラビアに登場する。
【写真】高校卒業即グラビアデビューのニュースター18歳にアイドルも 「ヤンジャン」最新号フォトギャラリー
表紙は映画『キングダム 魂の決戦』で共演する山崎賢人と山田裕貴。原作者・原泰久との豪華鼎談インタビュー記事も掲載される。
初登場で巻頭グラビアを飾ったのは、高校卒業してすぐにグラビアデビューで芸能界に飛び込んだグラビア界のニュースター林美希。今回は香川でロケを敢行。島で自転車に乗ったり、黄色いビキニで海に行ったりと、爽やかさ満点。初めましてを飾るには相応しいグラビアに仕上がった。ここから始まる伝説を見逃すな。
また、同誌のヒロイン発掘企画「YJ ブルーム」Vol. 12 には、「my coffret」のメンバーとして福島から活躍中の齋藤心春が登場！ メンバーカラーの"きいろ"が似合う太陽のような明るい笑顔に注目だ！
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表紙は映画『キングダム 魂の決戦』で共演する山崎賢人と山田裕貴。原作者・原泰久との豪華鼎談インタビュー記事も掲載される。
初登場で巻頭グラビアを飾ったのは、高校卒業してすぐにグラビアデビューで芸能界に飛び込んだグラビア界のニュースター林美希。今回は香川でロケを敢行。島で自転車に乗ったり、黄色いビキニで海に行ったりと、爽やかさ満点。初めましてを飾るには相応しいグラビアに仕上がった。ここから始まる伝説を見逃すな。
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