ME：I・TSUZUMI、名古屋に降臨「屋比久さんと同じ場所で歌えて幸せです！」
実写版『モアナと伝説の海』でモアナ役の日本版声優を務めるME：IのTSUZUMIが、7月13日に名古屋・Hisaya-odori Parkミズベヒロバにて開催された「『モアナと伝説の海』公開記念 モア夏イベント in 名古屋」に登壇。アニメーション版モアナ役声優・屋比久知奈がかつてパフォーマンスした同じ名古屋の地で劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」を熱唱した。
【写真】ME：I・TSUZUMI、名古屋テレビ塔を背景に記念撮影＆熱唱
本作は、南の島と大海原を舞台にしたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。
7月13日、名古屋・栄のシンボルであるHisaya-odori Parkミズベヒロバにて「『モアナと伝説の海』公開記念 モア夏イベント in 名古屋」が開催され、主人公モアナをイメージした衣装に身を包んだTSUZUMIが登壇。
幼い頃からモアナファンだったというTSUZUMIは、実写版を「本当に自然や海の描写がものすごくリアルになっていて、本当に水飛沫がこっちまでかかってくるんじゃないかっていうくらい、モアナの世界観に入り込めます。実写版のキャストである、キャサリン・ランガイアさんやドウェイン・ジョンソンさんが演じられているモアナとマウイがものすごく繊細な演技なので、よりキャラクターにも感情移入ができるようになっていると思います！」とアピール。
そして「モアナは家族や島のみんなを救うために冒険に出て、不安や葛藤があったと思うんですけど、自分の心の声を信じて進んでいく姿にものすごく感動しましたし、私も頑張らないと！という、勇気をもらえました。今回、モアナはより等身大に描かれていて、もっと身近に感じられるモアナになったんじゃないかなと思うので、皆さんもきっと共感できると思います！」と、キャラクターの魅力を語った。
そんなモアナにちなんで、最近“一歩踏み出した”エピソードがあるか聞かれると、「『モアナと伝説の海』のオーディション！やっぱりモアナ役は夢でしたし、私も大好きだったので、その分プレッシャーや不安な気持ちもあったのですが、一歩踏み出すことで私もモアナ役を演じることができました。今までの自分だったら、挑戦できていたかな？と思うくらい、大きく一歩踏み出すことだったので、このオーディションかなと思います！」と力を込めた。
続いて、TSUZUMIが尊敬するアニメーション版のモアナ役日本版声優・屋比久知奈も、この場所でかつて歌唱イベントを実施したことが話題になると、「本当に屋比久さんが演じるモアナのおかげで私はここにいますし、屋比久さんからたくさん勇気をもらってきたので、同じ場所でそして同じモアナ役として歌えることが、ものすごく光栄で幸せです！」と喜びをにじませた。
劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」については、「この曲はモアナの不安な気持ちから海に出るという決心に繋がるまでを歌っている曲で、モアナの感情の動きに注目して聴いていただきたいなと思います」とアピール。そして同曲を生歌唱し、圧倒的な声量と美しい歌声で多くの観客を魅了。会場は大きな感動と拍手に包まれた。
実写版『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。
本作は、南の島と大海原を舞台にしたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。
7月13日、名古屋・栄のシンボルであるHisaya-odori Parkミズベヒロバにて「『モアナと伝説の海』公開記念 モア夏イベント in 名古屋」が開催され、主人公モアナをイメージした衣装に身を包んだTSUZUMIが登壇。
幼い頃からモアナファンだったというTSUZUMIは、実写版を「本当に自然や海の描写がものすごくリアルになっていて、本当に水飛沫がこっちまでかかってくるんじゃないかっていうくらい、モアナの世界観に入り込めます。実写版のキャストである、キャサリン・ランガイアさんやドウェイン・ジョンソンさんが演じられているモアナとマウイがものすごく繊細な演技なので、よりキャラクターにも感情移入ができるようになっていると思います！」とアピール。
そして「モアナは家族や島のみんなを救うために冒険に出て、不安や葛藤があったと思うんですけど、自分の心の声を信じて進んでいく姿にものすごく感動しましたし、私も頑張らないと！という、勇気をもらえました。今回、モアナはより等身大に描かれていて、もっと身近に感じられるモアナになったんじゃないかなと思うので、皆さんもきっと共感できると思います！」と、キャラクターの魅力を語った。
そんなモアナにちなんで、最近“一歩踏み出した”エピソードがあるか聞かれると、「『モアナと伝説の海』のオーディション！やっぱりモアナ役は夢でしたし、私も大好きだったので、その分プレッシャーや不安な気持ちもあったのですが、一歩踏み出すことで私もモアナ役を演じることができました。今までの自分だったら、挑戦できていたかな？と思うくらい、大きく一歩踏み出すことだったので、このオーディションかなと思います！」と力を込めた。
続いて、TSUZUMIが尊敬するアニメーション版のモアナ役日本版声優・屋比久知奈も、この場所でかつて歌唱イベントを実施したことが話題になると、「本当に屋比久さんが演じるモアナのおかげで私はここにいますし、屋比久さんからたくさん勇気をもらってきたので、同じ場所でそして同じモアナ役として歌えることが、ものすごく光栄で幸せです！」と喜びをにじませた。
劇中歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」については、「この曲はモアナの不安な気持ちから海に出るという決心に繋がるまでを歌っている曲で、モアナの感情の動きに注目して聴いていただきたいなと思います」とアピール。そして同曲を生歌唱し、圧倒的な声量と美しい歌声で多くの観客を魅了。会場は大きな感動と拍手に包まれた。
実写版『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。