北海道江別市で男子大学生が集団暴行を受け死亡した強盗致死事件の主犯格の男らの初公判が開かれ、「酌量の余地はない」とした検察の指摘に続き、弁護側も犯行態様について「あまりに残酷」と述べました。

主犯格とされる当時18歳でアルバイトだった男と当時17歳だった少年は、おととし10月、別の男女4人と共謀し、江別市の公園で大学生の長谷知哉さんに集団で暴行を加え、キャッシュカードなどを奪い、死亡させた強盗致死などの罪に問われています。

きょうの初公判で起訴内容を問われた当時18歳でアルバイトだった男は…。

「間違っていることはありません。本当にひどいことをしました」

また、少年も起訴内容を認めました。法廷では、エスカレートしていく暴行の様子を映した動画が流されました。

検察は「生命を軽視する姿は甚だしい」「酌量の余地はない」と厳しく指摘。弁護側も「あまりに残酷で、どうしてここまでひどいことができるのか」「犯罪の成立について一切争わない」と述べました。

量刑が争点となっている2人の裁判、判決は来月7日に言い渡されます。