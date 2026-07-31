北海道江別市内の公園で2024年10月、大学生の男性・Xさん（当時20）が男女6人から集団暴行を受け、死亡した事件。強盗致死などの罪に問われている、川口侑斗被告（当時18）と少年・A被告（当時17）の裁判員裁判が7月13日から、札幌地裁で開かれている。【写真を見る】少年Aが付き合っていた川村葉音被告。太ももに龍のタトゥーシールが。被害者Xさんや八木原亜麻被告の卒アル写真もこの事件をめぐっては、すでに共犯として川村