【すべて30%OFF以上】Amazon プライムデーで綾鷹やおーいお茶などの飲料がお得に
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」がいよいよ始まりました。

今回はセール対象商品の中から飲料をご紹介。まとめ買いや毎日の飲み物の補充に役立ちます。

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ミネラル豊富。硬度約1468mg/Lのナチュラルミネラルウォーター


Contrex

コントレックス（CONTREX）超硬水 PET 500mlｘ24本 正規輸入品（サステナブル対応テザードキャップ）硬度：約 1468mg/L フランス・ロレーヌ地方ヴォージュ山脈産

3,360円 → 1,869円（44%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 525mlPET×24本

3,881円 → 1,656円（57%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」


爽健美茶

コカ・コーラ 爽健美茶 600mlPET×24本

3,629円 → 1,854円（49%オフ）

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BMIが高めの方の体脂肪を減らす。「おーいお茶 濃い茶」


RROボックス

【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 RROボックス おーいお茶 濃い茶 [機能性表示食品] 2L×9本

2,498円 → 1,698円（32%オフ）

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1カ月分ストックできる30本入り。「おーいお茶 濃い茶」


おーいお茶

[機能性表示食品] 伊藤園 ラベルレス おーいお茶 濃い茶 460ml×30本 スマートボトル

4,200円 → 1,881円（55%オフ）

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まろやかで味わい深い。「おーいお茶」


RROボックス

【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 RROボックス おーいお茶 緑茶 2L×9本

2,348円 → 1,598円（32%オフ）

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カフェインゼロで、子どもから大人まで飲めるアサヒの「十六茶」


十六茶

十六茶 アサヒ飲料 ラベルレスボトル 630ml×24本 [お茶] [ノンカフェイン]※商品切り替え中のため、一部660mlが届く場合がございます。

2,386円 → 1,634円（32%オフ）

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汗で失われがちなミネラルが入った「綾鷹 ミネラル緑茶」


綾鷹

綾鷹 ミネラル緑茶 525ml PET ×24本

2,376円 → 1,656円（30%オフ）

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豊かな香りと深いコク。「UCC 職人の珈琲 無糖」


職人の珈琲

職人の珈琲 無糖 ボトルコーヒー ラベルレス 900mlx12本[アイスコーヒー]

2,436円 → 1,550円（36%オフ）

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香りとキレが際立つ。UCCのブラック無糖コーヒー


ブラック無糖

BLACK無糖 缶コーヒー185ml×30本

3,402円 → 1,999円（41%オフ）

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カラダが求める酸っぱさ。「キレートレモン Wレモン」


キレートレモン

キレートレモン Wレモン 500ml×24本 クエン酸 ビタミンC レモン果汁 炭酸飲料 ペットボトル ポッカサッポロ

4,655円 → 2,226円（52%オフ）

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レモン1個分の果汁をギュッと濃縮。「キレートレモン」


キレートレモン

キレートレモン 通販限定 155ml × 30缶 クエン酸 ビタミンc 1350mg レモン果汁 炭酸飲料 ポッカサッポロ

3,100円 → 2,015円（35%オフ）

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カラダづくりと美容をサポート。「SAVAS キャラメル風味」


ザバス

SAVAS（ザバス）Shape＆Beauty キャラメル風味 200ml×24本 明治

4,620円 → 3,224円（30%オフ）

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その他のおすすめ商品


Nescafe

【Amazon.co.jp限定】ネスカフェ ゴールドブレンド 115g 【 57杯分 】【 瓶 】【 インスタント 】【 ブラックコーヒー 】

1,554円 → 981円（37%オフ）

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GREEN'S FREE(グリーンズフリー)

グリーンズフリー 350ml 28本 4本増量 ノンアルコールビール ノンアル ビール ノンアルコール ノンアルビール GREEN'S FREE [3種ホップ香る 爽やかな味わい]

3,810円 → 2,398円（37%オフ）

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by Amazon

by Amazon パックご飯 国産米 200g×24個 低温製法米

4,496円 → 3,143円（30%オフ）

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チョコレート効果

チョコレート効果 明治 カカオ86% 大容量 940g

6,210円 → 4,347円（30%オフ）

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マ・マー

マ・マー 早ゆで 3分 スパゲティ 1.6mm 500g×4袋（ 約20人前 ）アルデンテ パスタ 麺 時短 レンジ調理 簡単 手軽 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）FineFast

2,134円 → 1,195円（44%オフ）

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ケロッグ

ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本セット

1,922円 → 1,355円（30%オフ）

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※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。

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