【すべて30%OFF以上】Amazon プライムデーで綾鷹やおーいお茶などの飲料がお得に
今回はセール対象商品の中から飲料をご紹介。まとめ買いや毎日の飲み物の補充に役立ちます。
→ Amazon「飲料」はこちら
→「Amazon プライムデー」はこちら
ミネラル豊富。硬度約1468mg/Lのナチュラルミネラルウォーター
コントレックス（CONTREX）超硬水 PET 500mlｘ24本 正規輸入品（サステナブル対応テザードキャップ）硬度：約 1468mg/L フランス・ロレーヌ地方ヴォージュ山脈産
3,360円 → 1,869円（44%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」
ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」
BMIが高めの方の体脂肪を減らす。「おーいお茶 濃い茶」
【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 RROボックス おーいお茶 濃い茶 [機能性表示食品] 2L×9本
2,498円 → 1,698円（32%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1カ月分ストックできる30本入り。「おーいお茶 濃い茶」
[機能性表示食品] 伊藤園 ラベルレス おーいお茶 濃い茶 460ml×30本 スマートボトル
4,200円 → 1,881円（55%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
まろやかで味わい深い。「おーいお茶」
【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 RROボックス おーいお茶 緑茶 2L×9本
2,348円 → 1,598円（32%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
カフェインゼロで、子どもから大人まで飲めるアサヒの「十六茶」
十六茶 アサヒ飲料 ラベルレスボトル 630ml×24本 [お茶] [ノンカフェイン]※商品切り替え中のため、一部660mlが届く場合がございます。
2,386円 → 1,634円（32%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
汗で失われがちなミネラルが入った「綾鷹 ミネラル緑茶」
豊かな香りと深いコク。「UCC 職人の珈琲 無糖」
香りとキレが際立つ。UCCのブラック無糖コーヒー
カラダが求める酸っぱさ。「キレートレモン Wレモン」
キレートレモン Wレモン 500ml×24本 クエン酸 ビタミンC レモン果汁 炭酸飲料 ペットボトル ポッカサッポロ
4,655円 → 2,226円（52%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
レモン1個分の果汁をギュッと濃縮。「キレートレモン」
キレートレモン 通販限定 155ml × 30缶 クエン酸 ビタミンc 1350mg レモン果汁 炭酸飲料 ポッカサッポロ
3,100円 → 2,015円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
カラダづくりと美容をサポート。「SAVAS キャラメル風味」
その他のおすすめ商品
【Amazon.co.jp限定】ネスカフェ ゴールドブレンド 115g 【 57杯分 】【 瓶 】【 インスタント 】【 ブラックコーヒー 】
1,554円 → 981円（37%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
グリーンズフリー 350ml 28本 4本増量 ノンアルコールビール ノンアル ビール ノンアルコール ノンアルビール GREEN'S FREE [3種ホップ香る 爽やかな味わい]
3,810円 → 2,398円（37%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
マ・マー 早ゆで 3分 スパゲティ 1.6mm 500g×4袋（ 約20人前 ）アルデンテ パスタ 麺 時短 レンジ調理 簡単 手軽 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）FineFast
2,134円 → 1,195円（44%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
→ Amazon「飲料」はこちら
→「Amazon プライムデー」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。
→ エントリー受付中！キャンペーン詳細ページはこちら
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります