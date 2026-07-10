【すべて30%OFF以上】Amazon プライムデーで綾鷹やおーいお茶などの飲料がお得に

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」がいよいよ始まりました。今回はセール対象商品の中から飲料をご紹介。まとめ買いや毎日の飲み物の補充に役立ちます。

ミネラル豊富。硬度約1468mg/Lのナチュラルミネラルウォーター

急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」

ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」

BMIが高めの方の体脂肪を減らす。「おーいお茶 濃い茶」

1カ月分ストックできる30本入り。「おーいお茶 濃い茶」

まろやかで味わい深い。「おーいお茶」

カフェインゼロで、子どもから大人まで飲めるアサヒの「十六茶」

汗で失われがちなミネラルが入った「綾鷹 ミネラル緑茶」

豊かな香りと深いコク。「UCC 職人の珈琲 無糖」

香りとキレが際立つ。UCCのブラック無糖コーヒー

カラダが求める酸っぱさ。「キレートレモン Wレモン」

レモン1個分の果汁をギュッと濃縮。「キレートレモン」

カラダづくりと美容をサポート。「SAVAS キャラメル風味」

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

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