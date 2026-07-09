7月6日、ラッパーで現在はプロデューサーとしても活躍するちゃんみなが自身のInstagramを更新。《ready to go》と綴り、複数の機材が置かれた舞台裏と思われる場所でのオフショットを公開した。

【写真】「ほっそい…」久々の近影に心配する声が寄せられた、ちゃんみな

ちゃんみなの近影に心配の声

「7月11日と12日に自身初となる東京ドーム公演『AREA OF DIAMOND FINAL』を開催する予定です。ライブ直前ということもあり、今回アップしたショットは、気合いが伝わるライブ準備の様子を写したものなのでしょう」（スポーツ紙記者）

ライブ直前の意気込みを投稿したちゃんみな。そんな彼女の言葉にファンも歓喜に沸いたが、一方でコメント欄には、久々の近影に心配する声が寄せられていた。

《ほっそい…》

《なんだかとっても痩せたような気がする...》

《みなちゃん痩せすぎだよ、心配》

《めっちゃ痩せた、大丈夫ですか？》

細すぎるボディラインを見て、ファンも思わず反応してしまったのだろう。

ちゃんみなの仕事と育児との両立

「ちゃんみなさんは、6月8日に『甲状腺機能低下症に伴うのどの不調』と診断されたことを公表。そのうえで、一定期間の療養に入ることを発表し、5日後に行われる予定だった13日のイベントも出演を見合わせることに。

東京ドームでのライブともなれば準備も膨大になりますし、体力も必要になってきます。1か月間のお休みでどこまで状態を戻せるのか、周囲も気を揉んでいるといいます」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

2024年7月に自身のSNSを通じて、ラッパーのASH ISLANDと結婚したことを発表したちゃんみな。その後、同年11月には第一子を出産したことを報告した。現在はさまざまな顔を持つ彼女だが、仕事と育児との両立はそう簡単ではない。

「ちゃんみなさんは妊娠中に"食べづわり"を経験し、体重が35kg増えたそうですが、産後には食事管理とトレーニングをメインにダイエットを実践。約40kgという大幅な減量に成功したことを告白していました。別人のような激痩せ姿は大きな話題となりましたが、今後想定されるハードスケジュールにファンも気が気ではないようです」

プロ意識の高いちゃんみなだけに、無理は禁物だ。

週刊女性PRIME