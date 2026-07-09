佐藤勝利主演アニメ『君と花火と約束と』timelesz主題歌×“想い出の花火”がマッシュアップPV公開
■新曲「消えない花火」歌詞とシンクロ
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利がアニメーション映画初主演を務める『君と花火と約束と』（17日公開）。このほど、主題歌でtimeleszの新曲「消えない花火」にのせてつむがれる“想い出の花火”を映し出したマッシュアップPVが公開された。
【写真】佐藤勝利が公開したtimeleszファンミーティングでの花火
真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）をもとにした今作は、新潟「長岡まつり大花火大会」を舞台とした切ないラブストーリー。
新潟から遠く離れた東京に暮らす高校生の夏目誠（佐藤）と葉山煌（原菜乃華）を結びつけたのは、打ち上げ花火が描かれた一枚の絵。謎の絵と運命に翻弄（ほんろう）されていく誠と煌は、限られた時間の中ある選択を迫られてゆく。長岡の夜空に煌めく花火のもと、81 年の時を越えて交わされた約束とは。一枚の花火の絵がつなぐ、時を越えたはかなくも切ないラブストーリーを描く。
緻密かつ鮮やかに表現された花火の映像から幕を開けるPVの映像内では主人公・誠と煌の運命的な出会い、そして2人がつむぐ儚（はかな）くも切ない青春の日々が切り取られている。
間奏部分では、「暗闇 照らす 大輪の花」の歌詞とシンクロするように、夜空いっぱいに咲き誇る長岡花火の大迫力の映像が画面いっぱいに広がるほか、公式SNSに寄せられた“想い出の花火”が次々と登場。それぞれの忘れられない夏の記憶が、作品の世界観と美しく重なっていく。
切ないメロディーにのせて、過酷な運命に抗おうともがく誠、煌、ハルの姿が映し出され、その切実な想いが胸を締め付ける。キャラクター達の物語を照らす無数の大輪の“想い出の花火”と、夜空を彩る長岡花火がひとつに重なり合い、まるで今年の夏の始まりを告げるかのような、感動と興奮に満ちた圧巻のマッシュアップ映像となっている。
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利がアニメーション映画初主演を務める『君と花火と約束と』（17日公開）。このほど、主題歌でtimeleszの新曲「消えない花火」にのせてつむがれる“想い出の花火”を映し出したマッシュアップPVが公開された。
【写真】佐藤勝利が公開したtimeleszファンミーティングでの花火
真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）をもとにした今作は、新潟「長岡まつり大花火大会」を舞台とした切ないラブストーリー。
緻密かつ鮮やかに表現された花火の映像から幕を開けるPVの映像内では主人公・誠と煌の運命的な出会い、そして2人がつむぐ儚（はかな）くも切ない青春の日々が切り取られている。
間奏部分では、「暗闇 照らす 大輪の花」の歌詞とシンクロするように、夜空いっぱいに咲き誇る長岡花火の大迫力の映像が画面いっぱいに広がるほか、公式SNSに寄せられた“想い出の花火”が次々と登場。それぞれの忘れられない夏の記憶が、作品の世界観と美しく重なっていく。
切ないメロディーにのせて、過酷な運命に抗おうともがく誠、煌、ハルの姿が映し出され、その切実な想いが胸を締め付ける。キャラクター達の物語を照らす無数の大輪の“想い出の花火”と、夜空を彩る長岡花火がひとつに重なり合い、まるで今年の夏の始まりを告げるかのような、感動と興奮に満ちた圧巻のマッシュアップ映像となっている。