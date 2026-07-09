鈴鹿央士主演『藁にもすがる獣たち』主題歌はMAN WITH A MISSION インタビュー＆本予告映像も公開
俳優の鈴鹿央士が主演を務める映画『藁にもすがる獣たち』（9月25日公開）の主題歌が、ロックバンド・MAN WITH A MISSIONの書き下ろし楽曲「The Animals」に決定した。あわせて本予告映像とメインビジュアル、主演の鈴鹿が劇中さながらYouTuberとしてMAN WITH A MISSIONにインタビューする特別映像も公開された。
【動画】この記事内で紹介しているインタビュー＆本予告映像
本作は、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介の同名小説（講談社文庫）を実写映画化。『死ぬほど愛して』などの城定秀夫監督と、「岸辺露伴は動かない」シリーズの小林靖子が初タッグを組み、鈴鹿のほか、成宮寛貴、森七菜が出演する。
ネットカフェでアルバイトをする大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿）が、客の忘れ物と思われるボストンバッグから偶然1億円を見つけたことをきっかけに、不良警官・江波戸良介（成宮）や夜の街で生きる“悪女”し〜な（森）らと壮絶な争奪戦へ巻き込まれていくループ型ノンストップ・サスペンスだ。
主題歌「The Animals」は、本作のためにMAN WITH A MISSIONが書き下ろした新曲。ギター・ボーカル・ラップを担当するJean-Ken Johnnyは、「映画ヲ拝見シテ全インスピレーションヲ、ソノママ抽出サセテイタダイタトイウカ、アル種ストーリーテラーニナッタ気分デ制作シマシタ。」と制作を振り返り、「欲ニマミレタ人間達ノ、モガキヤ葛藤ト、善悪ノ薄氷ノヨウナ境界ガ見ラレテ、皆サンモ持チ合ワセテイルカモシレナイ危険性ミタイナノヲ感ジサセテクレル映画デゴザイマス。」と作品の魅力を語った。
鈴鹿は「MAN WITH A MISSIONさんが担当してくださると聞いた時、本当にワクワクしました。実際に『The Animals』を聞いてみたら本当に心躍る音楽でした。『藁にもすがる』という言葉を英語で歌詞に入れていただいたり、とてもかっこよくて、映画の余韻に浸りながらも心を高揚させてくれる、本当に素敵な楽曲です」と絶賛している。
劇中で弱小YouTuberを演じる鈴鹿がインタビュアーとなり、MAN WITH A MISSIONのメンバーに直撃取材した映像も公開。究極の生命体5匹を前に緊張しながらも、穏やかな雰囲気でインタビューに臨む姿が収められている。
あわせて本予告映像も解禁された。寛治がバイト先で見つけたボストンバッグ。ただの忘れ物だと思ったそのバッグを何気なく開けてしまったが最後、主人公の寛治には「え？マジ？？」な人生が待ち受けていた。
"奴らを呼び寄せる"という不穏なテロップが横切ると同時に、欲望に突き動かされた“獣”たちが次々と集結。四方八方から追い詰められ、怒号と裏切りが飛び交う壮絶なマネーサバイバルが、MAN WITH A MISSIONの疾走感あふれる主題歌とともに描かれる。映像のラストでは、土の中からも“獣”登場か？と思わせる衝撃的なカットも映し出され、“獣”の笑い声も響き渡り、結末への期待をあおる内容となっている。
あわせて解禁されたメインビジュアルには、1億円を巡って思惑が交錯する登場人物たちが勢ぞろい。一体誰が誰を陥れようとしているのかわからない緊迫感あふれるデザインとなっている。
さらに、7月17日からムビチケ前売券（カード）の発売も決定。全国の劇場や書店では、実際の1億円と同じ約10キロの重さを再現したダミー札束と撮影できる「1億フォトグランプリ」キャンペーンも実施される。
■Jean-Ken Johnny（MAN WITH A MISSION）のコメント（全文）
主題歌ノオファーヲイタダケテ、マジデ光栄デシタ。
映画ノストーリーヤプロット、キャラクターモ含メテモノスゴク面白カッタデス。
主題歌「The Animals」ハ、映画ヲ拝見シテ全インスピレーションヲ、
ソノママ抽出サセテイタダイタトイウカ、アル種ストーリーテラーニナッタ気分デ制作シマシタ。
欲ニマミレタ人間達ノ、モガキヤ葛藤ト、善悪ノ薄氷ノヨウナ境界ガ見ラレテ、
皆サンモ持チ合ワセテイルカモシレナイ危険性ミタイナノヲ感ジサセテクレル映画デゴザイマス。
スリリングデスピーディナ映画ヲ、我々ノ楽曲ト共ニ楽シンデイタダケレバ、嬉シイデス。
■鈴鹿央士のコメント（全文）
MAN WITH A MISSIONさんが担当してくださると聞いた時、本当にワクワクしました。あの激しい映画の主題歌ということで、どんな楽曲を提供してくださるのかすごく楽しみな中、実際に『The Animals』を聞いてみたら本当に心躍る音楽でした。映画からインスピレーションを受けて楽曲を作られたということで、「藁にもすがる」という言葉を英語で入れていただいたり、とてもかっこよくて映画を作っていてよかったなと思いました。映画の余韻に浸りながら、でも心を高揚させてくれる、本当にすごく素敵な楽曲です。
【動画】この記事内で紹介しているインタビュー＆本予告映像
本作は、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介の同名小説（講談社文庫）を実写映画化。『死ぬほど愛して』などの城定秀夫監督と、「岸辺露伴は動かない」シリーズの小林靖子が初タッグを組み、鈴鹿のほか、成宮寛貴、森七菜が出演する。
主題歌「The Animals」は、本作のためにMAN WITH A MISSIONが書き下ろした新曲。ギター・ボーカル・ラップを担当するJean-Ken Johnnyは、「映画ヲ拝見シテ全インスピレーションヲ、ソノママ抽出サセテイタダイタトイウカ、アル種ストーリーテラーニナッタ気分デ制作シマシタ。」と制作を振り返り、「欲ニマミレタ人間達ノ、モガキヤ葛藤ト、善悪ノ薄氷ノヨウナ境界ガ見ラレテ、皆サンモ持チ合ワセテイルカモシレナイ危険性ミタイナノヲ感ジサセテクレル映画デゴザイマス。」と作品の魅力を語った。
鈴鹿は「MAN WITH A MISSIONさんが担当してくださると聞いた時、本当にワクワクしました。実際に『The Animals』を聞いてみたら本当に心躍る音楽でした。『藁にもすがる』という言葉を英語で歌詞に入れていただいたり、とてもかっこよくて、映画の余韻に浸りながらも心を高揚させてくれる、本当に素敵な楽曲です」と絶賛している。
劇中で弱小YouTuberを演じる鈴鹿がインタビュアーとなり、MAN WITH A MISSIONのメンバーに直撃取材した映像も公開。究極の生命体5匹を前に緊張しながらも、穏やかな雰囲気でインタビューに臨む姿が収められている。
あわせて本予告映像も解禁された。寛治がバイト先で見つけたボストンバッグ。ただの忘れ物だと思ったそのバッグを何気なく開けてしまったが最後、主人公の寛治には「え？マジ？？」な人生が待ち受けていた。
"奴らを呼び寄せる"という不穏なテロップが横切ると同時に、欲望に突き動かされた“獣”たちが次々と集結。四方八方から追い詰められ、怒号と裏切りが飛び交う壮絶なマネーサバイバルが、MAN WITH A MISSIONの疾走感あふれる主題歌とともに描かれる。映像のラストでは、土の中からも“獣”登場か？と思わせる衝撃的なカットも映し出され、“獣”の笑い声も響き渡り、結末への期待をあおる内容となっている。
あわせて解禁されたメインビジュアルには、1億円を巡って思惑が交錯する登場人物たちが勢ぞろい。一体誰が誰を陥れようとしているのかわからない緊迫感あふれるデザインとなっている。
さらに、7月17日からムビチケ前売券（カード）の発売も決定。全国の劇場や書店では、実際の1億円と同じ約10キロの重さを再現したダミー札束と撮影できる「1億フォトグランプリ」キャンペーンも実施される。
■Jean-Ken Johnny（MAN WITH A MISSION）のコメント（全文）
主題歌ノオファーヲイタダケテ、マジデ光栄デシタ。
映画ノストーリーヤプロット、キャラクターモ含メテモノスゴク面白カッタデス。
主題歌「The Animals」ハ、映画ヲ拝見シテ全インスピレーションヲ、
ソノママ抽出サセテイタダイタトイウカ、アル種ストーリーテラーニナッタ気分デ制作シマシタ。
欲ニマミレタ人間達ノ、モガキヤ葛藤ト、善悪ノ薄氷ノヨウナ境界ガ見ラレテ、
皆サンモ持チ合ワセテイルカモシレナイ危険性ミタイナノヲ感ジサセテクレル映画デゴザイマス。
スリリングデスピーディナ映画ヲ、我々ノ楽曲ト共ニ楽シンデイタダケレバ、嬉シイデス。
■鈴鹿央士のコメント（全文）
MAN WITH A MISSIONさんが担当してくださると聞いた時、本当にワクワクしました。あの激しい映画の主題歌ということで、どんな楽曲を提供してくださるのかすごく楽しみな中、実際に『The Animals』を聞いてみたら本当に心躍る音楽でした。映画からインスピレーションを受けて楽曲を作られたということで、「藁にもすがる」という言葉を英語で入れていただいたり、とてもかっこよくて映画を作っていてよかったなと思いました。映画の余韻に浸りながら、でも心を高揚させてくれる、本当にすごく素敵な楽曲です。