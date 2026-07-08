「意外と知らない」年金受給のベストな選択とは？迷った時に後悔しない“たった1つの正解”
YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」が、「【実はシンプル】年金の受給年齢で迷ったらどうする？／後悔しにくい“たった1つの選択”とは」を公開した。
動画では、元教員FPの秋山ひろ氏が、年金の受給開始年齢について、迷った場合のベストな選択として「繰り下げ」を推奨し、その理由を3つのポイントで解説している。
秋山氏はまず、「迷うなら繰り下げましょう」と断言する。資産運用や生活費など明確な目的がある場合は繰り上げ受給も選択肢となるが、迷うということは今すぐお金が必要な状況ではないため、受給を遅らせるべきだと語る。
繰り下げを推奨する理由の1つ目として「後戻りができる」点を挙げた。年金は5年前まで遡って一括で受け取ることが可能であり、突発的な資金が必要になった場合でも対応できる。また、1年間受給を遅らせるたびに年金は8.4%増額されるため、遡って受け取る際も損をしない仕組みになっている。一方、一度繰り上げを選択すると変更はできないと注意を促した。
2つ目の理由として提示されたのが、「繰り下げは後悔ができない」という独特の視点だ。繰り上げ受給をして長生きした場合、「もっと遅らせればよかった」と生きている間に後悔することになる。しかし、繰り下げをして早く亡くなった場合、後悔する時にはすでに本人が亡くなっているため、自分自身は後悔できないと説明。「やらない後悔よりやって後悔すべき」という一般的な考え方が、年金に関しては「逆になる」と語る。
3つ目の理由には「長生きリスクに備えられる」点を挙げた。年金は保険の一種であり、長生きするほど手取りが増えるため、将来的な資産の枯渇に備えるという意味で、繰り下げは合理的な選択だとしている。
動画の終盤で秋山氏は、「迷ったら繰り下げておいた方が、後戻りもできるし長生きリスクにも備えられる」と改めて強調。年金受給の選択に悩む人々へ、論理的かつ心理的な安心感を与える解説となった。
動画では、元教員FPの秋山ひろ氏が、年金の受給開始年齢について、迷った場合のベストな選択として「繰り下げ」を推奨し、その理由を3つのポイントで解説している。
秋山氏はまず、「迷うなら繰り下げましょう」と断言する。資産運用や生活費など明確な目的がある場合は繰り上げ受給も選択肢となるが、迷うということは今すぐお金が必要な状況ではないため、受給を遅らせるべきだと語る。
繰り下げを推奨する理由の1つ目として「後戻りができる」点を挙げた。年金は5年前まで遡って一括で受け取ることが可能であり、突発的な資金が必要になった場合でも対応できる。また、1年間受給を遅らせるたびに年金は8.4%増額されるため、遡って受け取る際も損をしない仕組みになっている。一方、一度繰り上げを選択すると変更はできないと注意を促した。
2つ目の理由として提示されたのが、「繰り下げは後悔ができない」という独特の視点だ。繰り上げ受給をして長生きした場合、「もっと遅らせればよかった」と生きている間に後悔することになる。しかし、繰り下げをして早く亡くなった場合、後悔する時にはすでに本人が亡くなっているため、自分自身は後悔できないと説明。「やらない後悔よりやって後悔すべき」という一般的な考え方が、年金に関しては「逆になる」と語る。
3つ目の理由には「長生きリスクに備えられる」点を挙げた。年金は保険の一種であり、長生きするほど手取りが増えるため、将来的な資産の枯渇に備えるという意味で、繰り下げは合理的な選択だとしている。
動画の終盤で秋山氏は、「迷ったら繰り下げておいた方が、後戻りもできるし長生きリスクにも備えられる」と改めて強調。年金受給の選択に悩む人々へ、論理的かつ心理的な安心感を与える解説となった。
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