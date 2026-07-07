UVERworld、2026年ツアースケジュール発表 恒例の日本武道館も含む11公演を実施
UVERworld が、2026年のツアースケジュールを発表。恒例の日本武道館も含む11公演を実施する。
【写真】UVERworld LIVE “危ない” TOUR 2026 ビジュアル
【UVERworld LIVE “危ない” TOUR 2026】は、9月24日の横浜公演を皮切りに全国6ヵ所11公演が行われる。9月24日のKT Zepp Yokohama公演は、オフィシャルファンクラブ「Neo SOUND WAVE」の長期連続会員限定として開催される。
また、9月25日の KT Zepp Yokohama 公演は誠果（Sax） の生誕祭として開催、11月5日の和歌山県民文化会館公演は真太郎（Dr）の生誕祭、12月21日の横浜アリーナ公演は Takuya∞（Vo）の生誕祭として開催されることが決まっている。
そして12月25日に行われる日本武道館公演は、”PREMIUM LIVE on Xmas”として昼夜2公演となる。
【UVERworld LIVE “危ない” TOUR 2026】
9月24日（木） KT Zepp YokohamaーLimited NSW longーterm membersー
9月25日（金） KT Zepp YokohamaーSEIKA’S B.D.ー
11月5日（木） 和歌山県民文化会館ーSHINTARO’S B.D.ー
12月1日（火） 大阪城ホール
12月2日（水） 大阪城ホール
12月20日（日） 横浜アリーナ
12月21日（月） 横浜アリーナーTAKUYA∞’S B.D.ー
12月25日（金） 日本武道館ーPREMIUM LIVE on Xmasー day act
12月25日（金） 日本武道館ーPREMIUM LIVE on Xmasー night act
【写真】UVERworld LIVE “危ない” TOUR 2026 ビジュアル
【UVERworld LIVE “危ない” TOUR 2026】は、9月24日の横浜公演を皮切りに全国6ヵ所11公演が行われる。9月24日のKT Zepp Yokohama公演は、オフィシャルファンクラブ「Neo SOUND WAVE」の長期連続会員限定として開催される。
また、9月25日の KT Zepp Yokohama 公演は誠果（Sax） の生誕祭として開催、11月5日の和歌山県民文化会館公演は真太郎（Dr）の生誕祭、12月21日の横浜アリーナ公演は Takuya∞（Vo）の生誕祭として開催されることが決まっている。
【UVERworld LIVE “危ない” TOUR 2026】
9月24日（木） KT Zepp YokohamaーLimited NSW longーterm membersー
9月25日（金） KT Zepp YokohamaーSEIKA’S B.D.ー
11月5日（木） 和歌山県民文化会館ーSHINTARO’S B.D.ー
12月1日（火） 大阪城ホール
12月2日（水） 大阪城ホール
12月20日（日） 横浜アリーナ
12月21日（月） 横浜アリーナーTAKUYA∞’S B.D.ー
12月25日（金） 日本武道館ーPREMIUM LIVE on Xmasー day act
12月25日（金） 日本武道館ーPREMIUM LIVE on Xmasー night act