包丁いらずで1食84円！フライパン一つで作れる最強ダイエット飯
YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「2食222kcal＆84円！お米なしなのに大満足な"鬼痩せ天津豆腐"が神レベルに美味かった！」と題した動画を公開しました。動画では、ダイエット中でも罪悪感なく食べられる、安くて簡単で美味しい「鬼痩せ天津豆腐」の作り方を紹介しています。
自身も25キロのダイエットに成功した経験を持つしらっちさんが、「発明」と自賛するこのレシピ。TikTokでは610万回以上再生されるほどの人気を集めているそうです。
最大の特徴は、包丁を一切使わずフライパン一つで完結する手軽さです。下準備は、カニカマを手の中でこすり合わせてほぐすだけ。フライパンに豆腐を丸ごと投入し、スプーンで一口大に崩していきます。ほぐしたカニカマとすべての調味料を加えたら、蓋をして沸騰させます。
水溶き片栗粉でとろみをつけた後、溶き卵を回し入れます。ここで「10秒放置して火を弱めたら全体を混ぜ合わせる」のがポイント。こうすることで、卵がひらひらとした美しい仕上がりになります。
実食したしらっちさんは「むちゃくちゃ美味そうやないか～い」と大絶賛。中華のしっかりとした味わいがありながら、豆腐が味を優しく中和してくれるそうです。お米不使用でありながら「天津飯欲」をしっかり満たしてくれる一皿。日々のダイエットメニューに加えてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・豆腐 1丁（400g）
・カニカマ 1袋
・溶き卵 2個
・水溶き片栗粉 適量
・粗挽き胡椒 適量
・刻みネギ 適量
（調味料）
・醤油 小さじ1
・おろし生姜 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・オイスターソース 大さじ1
・お酢 大さじ1
・鶏ガラ 小さじ1
・水 200ml
［作り方］
1. カニカマを袋からひねり出し、手の中でぐるぐると回してほぐす。
2. フライパンに豆腐を丸ごと入れ、スプーンで一口大に崩す。
3. ほぐしたカニカマと調味料（醤油、おろし生姜、ごま油、オイスターソース、お酢、鶏ガラ、水）を加え、蓋をして沸騰するまで加熱する。
4. 沸騰したら軽く混ぜ合わせ、水溶き片栗粉を加えて麻婆豆腐くらいのとろみをつける。
5. 溶き卵を回し入れ、10秒放置してから火を弱め、全体を大きく混ぜ合わせる。
6. 器に盛り付け、お好みで粗挽き胡椒と刻みネギをかけて完成。
自身も25キロのダイエットに成功した経験を持つしらっちさんが、「発明」と自賛するこのレシピ。TikTokでは610万回以上再生されるほどの人気を集めているそうです。
最大の特徴は、包丁を一切使わずフライパン一つで完結する手軽さです。下準備は、カニカマを手の中でこすり合わせてほぐすだけ。フライパンに豆腐を丸ごと投入し、スプーンで一口大に崩していきます。ほぐしたカニカマとすべての調味料を加えたら、蓋をして沸騰させます。
水溶き片栗粉でとろみをつけた後、溶き卵を回し入れます。ここで「10秒放置して火を弱めたら全体を混ぜ合わせる」のがポイント。こうすることで、卵がひらひらとした美しい仕上がりになります。
実食したしらっちさんは「むちゃくちゃ美味そうやないか～い」と大絶賛。中華のしっかりとした味わいがありながら、豆腐が味を優しく中和してくれるそうです。お米不使用でありながら「天津飯欲」をしっかり満たしてくれる一皿。日々のダイエットメニューに加えてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・豆腐 1丁（400g）
・カニカマ 1袋
・溶き卵 2個
・水溶き片栗粉 適量
・粗挽き胡椒 適量
・刻みネギ 適量
（調味料）
・醤油 小さじ1
・おろし生姜 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・オイスターソース 大さじ1
・お酢 大さじ1
・鶏ガラ 小さじ1
・水 200ml
［作り方］
1. カニカマを袋からひねり出し、手の中でぐるぐると回してほぐす。
2. フライパンに豆腐を丸ごと入れ、スプーンで一口大に崩す。
3. ほぐしたカニカマと調味料（醤油、おろし生姜、ごま油、オイスターソース、お酢、鶏ガラ、水）を加え、蓋をして沸騰するまで加熱する。
4. 沸騰したら軽く混ぜ合わせ、水溶き片栗粉を加えて麻婆豆腐くらいのとろみをつける。
5. 溶き卵を回し入れ、10秒放置してから火を弱め、全体を大きく混ぜ合わせる。
6. 器に盛り付け、お好みで粗挽き胡椒と刻みネギをかけて完成。
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