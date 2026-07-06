ホロライブ・一条莉々華、腰の異変を訴え病院へ「石なかった！」「それヘルニア目前じゃ」
「ホロライブ」所属のVTuber・一条莉々華さんが、6日までにXを更新。腰の異変とその経過を報告すると、ファンから心配の声などが上がった。
【写真】一条莉々華さんが腰の異変と経過を報告
hololive DEV_ISのユニット「ReGLOSS」メンバーの莉々華さんは、Xにて「右腰だけジワジワ違和感と緩やかな痛みがずっと続いてる 何科？？？ 今日は時間的に無理だけど明日には病院いぎだい…！！！ 心当たりもない！！！」と、身体の不調を報告。
多くのファンから心配が集まったが、しばらくすると莉々華さんが再びXを更新し「大事をとって整形外科と内科行ってきた！！！ 石なかった！！！！！！！ 椎間板が潰れかけてて筋肉に疲労があるらしい 右側だけ筋肉が張ってるらしい とりあえず安静にする！！ 心配ありがとぉ」とコメント。どうやら結石など大事には至っていないようだった。
この投稿には多くのファンから「どうかお大事に」「石じゃなくって本当に良かったです」「椎間板が潰れかけってそれヘルニア目前じゃありませんこと…？」「腰はほんと大事だからまじで無理せずにね」などの声が集まっている。
引用：「一条莉々華 ReGLOSS」X（＠ichijouririka）
【写真】一条莉々華さんが腰の異変と経過を報告
hololive DEV_ISのユニット「ReGLOSS」メンバーの莉々華さんは、Xにて「右腰だけジワジワ違和感と緩やかな痛みがずっと続いてる 何科？？？ 今日は時間的に無理だけど明日には病院いぎだい…！！！ 心当たりもない！！！」と、身体の不調を報告。
この投稿には多くのファンから「どうかお大事に」「石じゃなくって本当に良かったです」「椎間板が潰れかけってそれヘルニア目前じゃありませんこと…？」「腰はほんと大事だからまじで無理せずにね」などの声が集まっている。
引用：「一条莉々華 ReGLOSS」X（＠ichijouririka）