一条莉々華

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　「ホロライブ」所属のVTuber・一条莉々華さんが、6日までにXを更新。腰の異変とその経過を報告すると、ファンから心配の声などが上がった。

【写真】一条莉々華さんが腰の異変と経過を報告

　hololive DEV_ISのユニット「ReGLOSS」メンバーの莉々華さんは、Xにて「右腰だけジワジワ違和感と緩やかな痛みがずっと続いてる　何科？？？　今日は時間的に無理だけど明日には病院いぎだい…！！！　心当たりもない！！！」と、身体の不調を報告。

　多くのファンから心配が集まったが、しばらくすると莉々華さんが再びXを更新し「大事をとって整形外科と内科行ってきた！！！　石なかった！！！！！！！　椎間板が潰れかけてて筋肉に疲労があるらしい　右側だけ筋肉が張ってるらしい　とりあえず安静にする！！　心配ありがとぉ」とコメント。どうやら結石など大事には至っていないようだった。

　この投稿には多くのファンから「どうかお大事に」「石じゃなくって本当に良かったです」「椎間板が潰れかけってそれヘルニア目前じゃありませんこと…？」「腰はほんと大事だからまじで無理せずにね」などの声が集まっている。

引用：「一条莉々華　ReGLOSS」X（＠ichijouririka）