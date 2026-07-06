【やりがち注意】おじさん・おばさん構文にならないLINEテクニックをLINE専門家ひらい先生が解説
LINE専門家のひらい先生が、YouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」にて「【やりがち注意】おじさん・おばさん構文にならないLINEテクニック！」と題した動画を公開した。動画では、無意識のうちに若者から敬遠されてしまうLINEのメッセージ「おじさん構文」と「おばさん構文」の具体的な特徴とその正体が解説されている。
ひらい先生はまず、世間で言われる「おじさん構文」と「おばさん構文」がそもそもどのようなものなのか、その定義について言及する。おじさん構文の典型的な特徴として、絵文字や顔文字をたくさん使うこと、LINEで一度に長い文章を送ること、そしてカタカナを多用することの3点を挙げた。例えば「コーヒーでもどうですか」という文章の「ですか」の部分だけをカタカナにしてしまうといった具体例を提示し、このような表記の癖がおじさん構文として認識されると説明している。
続いて「おばさん構文」については、小文字の多用と、キラキラ系の絵文字を頻繁に使う傾向があると指摘する。挨拶の「おはよう」を「おはようぅ」と小さい文字を混ぜて表記したり、語尾にハートやキラキラの絵文字を過剰に付け足したりするメッセージが、おばさん構文と呼ばれると語った。
これらの特徴を踏まえた上で、ひらい先生は「どちらも悪気はないんですけど、若い人たちにはちょっとやりすぎと思われがち」と注意を促す。何気ない絵文字の使い方や、ちょっとした文字の変換の癖が、若い世代とのコミュニケーションにおいて違和感を与える原因になることが示された。
ひらい先生はまず、世間で言われる「おじさん構文」と「おばさん構文」がそもそもどのようなものなのか、その定義について言及する。おじさん構文の典型的な特徴として、絵文字や顔文字をたくさん使うこと、LINEで一度に長い文章を送ること、そしてカタカナを多用することの3点を挙げた。例えば「コーヒーでもどうですか」という文章の「ですか」の部分だけをカタカナにしてしまうといった具体例を提示し、このような表記の癖がおじさん構文として認識されると説明している。
続いて「おばさん構文」については、小文字の多用と、キラキラ系の絵文字を頻繁に使う傾向があると指摘する。挨拶の「おはよう」を「おはようぅ」と小さい文字を混ぜて表記したり、語尾にハートやキラキラの絵文字を過剰に付け足したりするメッセージが、おばさん構文と呼ばれると語った。
これらの特徴を踏まえた上で、ひらい先生は「どちらも悪気はないんですけど、若い人たちにはちょっとやりすぎと思われがち」と注意を促す。何気ない絵文字の使い方や、ちょっとした文字の変換の癖が、若い世代とのコミュニケーションにおいて違和感を与える原因になることが示された。
YouTubeの動画内容
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