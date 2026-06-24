トラヤマが断言「大竹のカープキラーは終了」阪神打線の沈黙と巨人戦への不安
プロ野球愛好家のトラヤマ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【悲報】大竹耕太郎カープキラー終了のお知らせ。得意の広島相手に3回5失点KO。阪神反撃は前川右京のホームランのみ散発2安打で沈黙。2026年7月3日」を公開した。動画では、阪神タイガースの大竹耕太郎投手が広島戦で3回5失点と崩壊した試合を振り返り、カープキラーの終焉を嘆くとともに、貧打に喘ぐ阪神打線への不満を語っている。
動画の序盤、トラヤマ氏は先発の大竹投手について「カープキラーなんでいけるでしょう」と期待を寄せつつも、最近は攻略され始めていると一抹の不安を覗かせた。その懸念は的中し、3回表に大竹投手は広島打線の猛攻に遭う。ボール2個分ほど外れた球をライトへ弾き返した菊池涼介選手や、小園海斗選手、モンテロ選手らの相次ぐタイムリーにより一挙5失点。トラヤマ氏は「ほんまに終わったやんカープキラー」「怒りより驚きが勝つ」と愕然とした表情を見せた。
さらに、トラヤマ氏が動画内で企画している「相手チームに点を取られたらオリパを1回引く」というルールに従い、5失点に合わせてガチャを回したが、こちらも見事に連敗。「ガチャ運がない」と天を仰いだ。
一方の阪神打線は、前川右京選手のホームランによる1点のみに終わり、散発2安打で沈黙。「5点差逆転は今の阪神打線じゃ無理」と吐き捨てた。さらに、打率が急降下し、3連戦ノーヒットの佐藤輝明選手の不調にも触れ、深刻な状況だと指摘している。
終盤では、次カードとなる東京ドームでの巨人戦について言及。「カード初戦はいつも負ける」とこれまでの嫌な流れを危惧しつつ、なんとか流れを変えてほしいと切実な思いを訴え、動画を締めくくった。
動画の序盤、トラヤマ氏は先発の大竹投手について「カープキラーなんでいけるでしょう」と期待を寄せつつも、最近は攻略され始めていると一抹の不安を覗かせた。その懸念は的中し、3回表に大竹投手は広島打線の猛攻に遭う。ボール2個分ほど外れた球をライトへ弾き返した菊池涼介選手や、小園海斗選手、モンテロ選手らの相次ぐタイムリーにより一挙5失点。トラヤマ氏は「ほんまに終わったやんカープキラー」「怒りより驚きが勝つ」と愕然とした表情を見せた。
さらに、トラヤマ氏が動画内で企画している「相手チームに点を取られたらオリパを1回引く」というルールに従い、5失点に合わせてガチャを回したが、こちらも見事に連敗。「ガチャ運がない」と天を仰いだ。
一方の阪神打線は、前川右京選手のホームランによる1点のみに終わり、散発2安打で沈黙。「5点差逆転は今の阪神打線じゃ無理」と吐き捨てた。さらに、打率が急降下し、3連戦ノーヒットの佐藤輝明選手の不調にも触れ、深刻な状況だと指摘している。
終盤では、次カードとなる東京ドームでの巨人戦について言及。「カード初戦はいつも負ける」とこれまでの嫌な流れを危惧しつつ、なんとか流れを変えてほしいと切実な思いを訴え、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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"トラヤマの動画だから見る"という視聴者を たくさんつけたいと思っています。中毒性を高めたい。