『ダンガンロンパ』アニメ3作品の3週連続無料一挙放送決定
ABEMAは、大人気推理アクション『ダンガンロンパ』シリーズ開始15周年を記念し、7月5日より、アニメシリーズ3作品の3週連続無料一挙放送を実施する。
【画像】独特な絵のタッチ 『ダンガンロンパ』アニメ3作品の場面カット
『ダンガンロンパ』は、スパイク・チュンソフトによる大人気推理アクションゲームが原作。超高校級と言われる突出した才能を持つ生徒たちが、閉ざされた学園を舞台に、極限状態の学園生活を繰り広げるデスゲームストーリーが描かれている。
2010年に第1作『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生』が発売されて以降、学級裁判で真相を暴くゲーム性や、“希望”と“絶望”をテーマにした重厚な物語が話題を呼び、アニメや舞台など多方面に展開。その独特の世界観と衝撃的なストーリー展開で、多くのファンを魅了し続けている。
7月5日に、シリーズの原点となる『ダンガンロンパ The Animation』（全13話）を、また7月12日と19日に、2部作で制作された『ダンガンロンパ3-The End of 希望ヶ峰学園-』未来編（全12話）、絶望編（全12話）を順次無料一挙放送。なお放送後1週間、放送エピソードを全話無料で楽しめる。
■シリーズ開始15周年記念！アニメ『ダンガンロンパ』3週連続無料一挙放送 概要
・『ダンガンロンパ The Animation』（全13話）
放送日時：2026年7月5日（日）午後3時30分〜
・『ダンガンロンパ3-The End of 希望ヶ峰学園- 未来編』（全12話）
放送日時：2026年7月12日（日）午後4時〜
・『ダンガンロンパ3-The End of 希望ヶ峰学園- 絶望編』（全12話）
放送日時：2026年7月19日（日）午後4時〜
【画像】独特な絵のタッチ 『ダンガンロンパ』アニメ3作品の場面カット
『ダンガンロンパ』は、スパイク・チュンソフトによる大人気推理アクションゲームが原作。超高校級と言われる突出した才能を持つ生徒たちが、閉ざされた学園を舞台に、極限状態の学園生活を繰り広げるデスゲームストーリーが描かれている。
2010年に第1作『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生』が発売されて以降、学級裁判で真相を暴くゲーム性や、“希望”と“絶望”をテーマにした重厚な物語が話題を呼び、アニメや舞台など多方面に展開。その独特の世界観と衝撃的なストーリー展開で、多くのファンを魅了し続けている。
■シリーズ開始15周年記念！アニメ『ダンガンロンパ』3週連続無料一挙放送 概要
・『ダンガンロンパ The Animation』（全13話）
放送日時：2026年7月5日（日）午後3時30分〜
・『ダンガンロンパ3-The End of 希望ヶ峰学園- 未来編』（全12話）
放送日時：2026年7月12日（日）午後4時〜
・『ダンガンロンパ3-The End of 希望ヶ峰学園- 絶望編』（全12話）
放送日時：2026年7月19日（日）午後4時〜
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