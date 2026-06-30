香川県は、人気ゲーム「ポケットモンスター」のキャラクターで「うどん県ＰＲ団」に任命している「ヤドン」を、県情報誌「さぬき野」の２０２６夏号で表紙と巻頭６ページにわたって特集した。

県内での１０年以上に及ぶ活動のほか、ヤドンがデザインされた宿泊施設や伝統工芸品をふんだんに紹介している。（福永健人）

ヤドンの活動は２０１５年４月１日、エープリルフールの企画として県が「県内の『ヤドン研究センター』からヤドン８００匹脱走」との架空の情報を新聞広告やＳＮＳで発信したことから始まった。

１８年には「ヤドン県知事」に就任。今回の特集では、県特産のうどんと語呂が似ており、「ヤドンがあくびをすると雨が降る」との設定が水不足に陥りやすい香川にぴったりだと説明する。「しっぽが甘い」ことにも触れ、特産の和三盆や希少糖を連想させるとしている。

表紙や冒頭で、綾川町の「ヤドン公園」のモニュメント、遊具の写真を大きく掲載。後半では、鉄道車両やバス、タクシーの外観などにヤドンがあしらわれているほか、県内１７市町でそれぞれ、独自のポーズをするヤドンがデザインされたマンホールの蓋が設置されていることを取り上げた。

宿泊施設の客室の壁や枕などにも登場。丸亀うちわや香川漆器といった伝統工芸品ともコラボしており、香川の風景に溶け込んでいるとアピールする。

県によると、１５日に夏号の配布を始めて以降、県内外から入手方法に関する問い合わせが相次いでいるという。担当者は「想像以上の反響に驚いている。多くの人にヤドンを通じて香川の自然や文化を好きになってもらえたらうれしい」と笑顔を見せる。

県は、国特別名勝・栗林公園（高松市）などの観光施設、県庁、高松空港、東京や大阪の県事務所などで夏号計２万５０００部を配っているほか、県のウェブサイトなどでも公開している。問い合わせは県広聴広報課（０８７・８３２・３０７８）。