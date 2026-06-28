元TOKIOの松岡昌宏（49）が28日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。かつてセクシーな下着をプレゼントした大物女優を明かした。

「松岡さんは思い切って贈り物を考えたことありますか？」という質問が寄せられ、「これ自分はないんですよ、おそらく」と回答。「俺どちらかというと、“高いなぁ”って物よりも、みんなはちゃんとしたものを買ってくるだろうけど、俺はウケを狙って、誕生日会でひと笑い起きればいいな、みたいなものばかり選んで買っていくんで。人様へのプレゼントってそんなのばっかりだったような気がします」とした。

そんな中、「ちなみにですけど、俺、黒柳徹子さんに俺、すっごい際どいセクシーな下着をプレゼントしたことがあります」と女優の黒柳徹子へのプレゼントを告白。

「これなんでかっていうと、黒柳さんってブラジャーなされないんです。そんな話になったんで、ウケを狙って僕が買ってきました。“ぜひこれをお召しになってください、黒柳さん”って」と笑った。

「“あら、うれしいわ！”って言っていただいて。“着させていただいてお写真お送りします”って言うから“大丈夫です”って、いう話で終わって」と苦笑。「その“大丈夫です”」までが黒柳さんが遊んでくれるっていう。そういうので遊んでくださるから、楽しくなっちゃうんだよね」と話した。