インスタグラム更新

バドミントン男子の元世界ランク1位・桃田賢斗が26日、自身のインスタグラムを更新。「無事に結婚式・結婚披露宴を終えることができました」と報告すると、祝福が殺到した。

桃田は今年1月にインスタグラムで結婚を公表。当時は2人の左手薬指に指輪が光る写真を投稿したが、今回は妻のウェディングドレス姿を公開した。

桃田は「先日、これまでたくさん支えてくださった関係者の皆様、先輩方、仲間、そして家族に見守られながら、無事に結婚式・結婚披露宴を終えることができました」と報告。さらに、「毎日、最高に美しくて可愛い妻ですが、ウェディングドレス姿はまた格別の美しさで、涙が止まりませんでした。笑」とつづった。

妻の顔はハートのスタンプで隠されているものの、ドレス姿の写真にファンの視線が釘付けに。様々なコメントが寄せられた。

「桃田選手の柔らかい表情が印象的で、こちらも幸せな気持ちになりました」

「奥さんスタンプしてるけどスタイルがよくって綺麗で可愛いだろうな」

「おめでとう御座います お二人とも素敵です」

「素敵なご結婚式のお写真ありがとうございます」

桃田は2013年にNTT東日本に入社。2018年には日本男子として初めて世界選手権を制した。2024年に日本代表からの引退を表明し、昨年からはNTT東日本の選手兼コーチとして活動している。



（THE ANSWER編集部）