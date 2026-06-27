フジモンの13歳長女にネット衝撃 親子でTDLへ「モデルさんみたい」「スタイル抜群」「これで中学生!?すごい」
お笑いコンビ「FUJIWARA」のフジモンこと藤本敏史が、27日までにInstagramを更新。長女との2ショットを披露すると、ファンから驚きの声が集まった。
【写真】フジモンの13歳長女にネット衝撃「モデルさんみたい」「これで中学生!?」（5枚）
フジモンが「長女と2人でランドにインパ！」と投稿したのは、東京ディズニーランドで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、現在13歳の長女とパークを満喫する様子が収められている。
思わずフジモンも「せやけど大きなったでほんま笑」と感心する長女の成長ぶりにファンも反応。「モデルさんみたい」「スタイル抜群」「ヤバい脚の長さ」「これで中学生!?すごい」といった反響が寄せられた。
◼︎藤本敏史（ふじもと としふみ）
1970年12月18日生まれ。大阪府出身。1989年4月、原西孝幸とお笑いコンビ「FUJIWARA」を結成。2010年8月には番組での共演をきっかけに交際していたタレントの木下優樹菜と結婚。2012年8月に長女が、2015年11月には次女が誕生。2019年に離婚している。
引用：「FUJIWARA・藤本敏史」Instagram（@fujimooongram）
【写真】フジモンの13歳長女にネット衝撃「モデルさんみたい」「これで中学生!?」（5枚）
フジモンが「長女と2人でランドにインパ！」と投稿したのは、東京ディズニーランドで撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、現在13歳の長女とパークを満喫する様子が収められている。
思わずフジモンも「せやけど大きなったでほんま笑」と感心する長女の成長ぶりにファンも反応。「モデルさんみたい」「スタイル抜群」「ヤバい脚の長さ」「これで中学生!?すごい」といった反響が寄せられた。
1970年12月18日生まれ。大阪府出身。1989年4月、原西孝幸とお笑いコンビ「FUJIWARA」を結成。2010年8月には番組での共演をきっかけに交際していたタレントの木下優樹菜と結婚。2012年8月に長女が、2015年11月には次女が誕生。2019年に離婚している。
引用：「FUJIWARA・藤本敏史」Instagram（@fujimooongram）