「いつまでもお美しい」スウェーデン戦で偉業達成の日本代表DFを見守る“アモーレ妻”が話題 「まじで41歳なの!?」「なんだか泣けてくる」【W杯】
現地６月25日、北中米ワールドカップ・グループＦの最終戦で日本代表はスウェーデン代表と対戦。０−０で前半を終えると、日本は56分に上田綺世→堂安律とつないで、最後はスルーパスに抜け出した前田大然が先制点を奪取する。それでも66分にアントニー・エランガに同点ミドルを決められてしまうと、ゲームは一進一退の攻防戦へ。ともに勝ち越し点は決め切れぬまま、１−１でタイムアップとなった。これで日本は勝点を５に伸ばし、グループ２位で決勝トーナメント進出を確定させた。
そのスウェーデン戦でサプライズ登場を果たしたのが、39歳のDF長友佑都だ。75分から投入されて左サイドでプレーし、ワールドカップ５大会連続出場を果たすとともに、日本代表でのワールドカップ最多出場試合数も「16」に更新した。試合後には「ワールドカップ、マンマミーア（なんてこった）！」と発し、ふたたびの名語録でメディアを沸かせている。
そんな長友の偉業を現地スタンドで見守ったのが、妻で女優・タレントの平愛梨さん。愛息たちと一緒にダラス入りし、髪をハーフセットに束ねて青いユニホーム姿を披露。興奮しながら観戦する様子がSNS上で紹介されると、ファンからの書き込みが続々と寄せられた。「いつまでもお美しい」「長友さんご夫婦本当素敵ですよね」「息子さんたちの前でパパやったね！」「まじで41歳なの!?」「子どもとしてすごい誇らしいだろうな」「羨ましいよなぁ」「なんだか泣けてくる」「純粋で愛らしい女性です」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
夫妻は６月24日が結婚式記念日で、９周年を迎えたという。数日前に平さんは公式インスタグラムを更新し、Ｗ杯トロフィーや長友、サッカーボール、JFAエンブレムなどが描かれた特製ネイルを公開し、小さくない話題を呼んでいた。
日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居したグループＦは全日程が終了。１位は勝点７のオランダで、２位が勝点５の日本、３位が勝点４のスウェーデンでいずれもベスト32進出が決まった。日本は現地月曜日、ラウンド32でグループＣ首位通過の王国ブラジルと雌雄を決する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
そんな長友の偉業を現地スタンドで見守ったのが、妻で女優・タレントの平愛梨さん。愛息たちと一緒にダラス入りし、髪をハーフセットに束ねて青いユニホーム姿を披露。興奮しながら観戦する様子がSNS上で紹介されると、ファンからの書き込みが続々と寄せられた。「いつまでもお美しい」「長友さんご夫婦本当素敵ですよね」「息子さんたちの前でパパやったね！」「まじで41歳なの!?」「子どもとしてすごい誇らしいだろうな」「羨ましいよなぁ」「なんだか泣けてくる」「純粋で愛らしい女性です」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
夫妻は６月24日が結婚式記念日で、９周年を迎えたという。数日前に平さんは公式インスタグラムを更新し、Ｗ杯トロフィーや長友、サッカーボール、JFAエンブレムなどが描かれた特製ネイルを公開し、小さくない話題を呼んでいた。
日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居したグループＦは全日程が終了。１位は勝点７のオランダで、２位が勝点５の日本、３位が勝点４のスウェーデンでいずれもベスト32進出が決まった。日本は現地月曜日、ラウンド32でグループＣ首位通過の王国ブラジルと雌雄を決する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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