元SKE48の桑原みずき、プロレスラーのSANADAと結婚 2ショット写真で報告「タンゴ愛に溢れた人です」
元SKE48でタレントの桑原みずき（34）が26日、新日本プロレスのSANADA（38）と結婚したことを発表した。自身のXにて発表し、夫婦の2ショット写真も添えている。
【写真】幸せオーラ全開！元SKE48の桑原みずきとSANADAの2ショット
Xでは「この度、私は、SANADA選手と結婚しました！」と報告。続けて「穏やかで優しくいつも前向きな彼に助けられ、私1人ではできない経験を沢山させてもらい、揺るぎない絆を感じているのと同時に、ひと言では表せないほど感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝。
「そして、何より、ともちゃん&タンゴ愛に溢れた人です。お仕事でお世話になっている皆さん。高知でお世話になっている皆さん。友達、同期、そして家族。これまで多くの方に応援していただき、支えていただきました。本当にありがとうございました！」とし、「これからもふたりで力を合わせ、ともちゃん&タンゴと一緒に幸せな家庭を築いていきたいと思います。まだまだ未熟な二人ですが、お仕事にも真摯に向き合い、より一層精進して参りますので、今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い致します」と伝えた。
桑原は2008年にオーディション合格し、その後、デビュー。2013年にグループを卒業し、その後はダンサー&振付師として活躍し、バラエティー番組『坂上どうぶつ王国』の犬や猫の保護ハウス「さかがみ家」のスタッフとしても活動している。
【写真】幸せオーラ全開！元SKE48の桑原みずきとSANADAの2ショット
Xでは「この度、私は、SANADA選手と結婚しました！」と報告。続けて「穏やかで優しくいつも前向きな彼に助けられ、私1人ではできない経験を沢山させてもらい、揺るぎない絆を感じているのと同時に、ひと言では表せないほど感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝。
桑原は2008年にオーディション合格し、その後、デビュー。2013年にグループを卒業し、その後はダンサー&振付師として活躍し、バラエティー番組『坂上どうぶつ王国』の犬や猫の保護ハウス「さかがみ家」のスタッフとしても活動している。