俳優・村上虹郎が、元交際相手に暴行し重傷を負わせたとして、警視庁原宿署が傷害の疑いで書類送検したことが２６日、捜査関係者への取材で分かった。村上は「けがをさせたことは間違いない」と容疑を認めているという。

捜査関係者によると書類送検容疑は、２０２４年３〜５月に、東京・渋谷区の自宅で４回にわたり当時交際していた女性の髪の毛をつかんで頭を窓にたたきつけたり、顔を殴ったりして、１か月以上の重傷を負わせた疑い。女性が今年に入って、署に被害を相談していた。

村上は、２０２３年３月に所属事務所の公式サイトなどを通じ、「心身不調」による休養を発表。同年５月から出演予定だった舞台「エヴァンゲリオン・ビヨンド」を降板した。同年８月には、映画「東京リベンジャーズ２ 血のハロウィン編―決戦―」の舞台あいさつに登壇し、芸能活動に復帰した。

同舞台あいさつでは、目を潤ませながら「（休養期間は）停滞し迷走し、暗くなることもありました。本当にこの日がくることは奇跡的。皆さんのおかげです」と感謝していた。

直近では、７月３日スタートのテレ東系連ドラ「ストレンジ ―伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話―」（金曜、深夜０時１２分）の第１話に出演が予定されている。

◆村上 虹郎（むらかみ・にじろう）１９９７年３月１７日、東京都生まれ。２９歳。２０１４年のカンヌ映画祭コンペ出品作「２つ目の窓」（河瀬直美監督）に主演でデビュー。主な出演作は、２１年映画「るろうに剣心 最終章 Ｔｈｅ Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ」、同年ＮＨＫ連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」など。０６年に離婚した俳優・村上淳、歌手・ＵＡの長男。