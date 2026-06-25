大人気「ちいかわベーカリー」が大阪初出店！ 内覧会をリポート
KITTE大阪（大阪市北区）3階に6月26日、ちいかわのパン屋さん「ちいかわベーカリー OSAKA」がオープンする。25日に行われたメディア向け内覧会をシンガーソングライターむんむがリポートする。
「ちいかわベーカリー」は2024年10月、東京・原宿にオープンし、連日多くの来店客でにぎわう話題のベーカリー。今回が大阪初出店となる。パンは、2026年にフランスで開催されたパン職人の世界大会「Coupe du Monde de la Boulangerie 2026（クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・ブーランジュリー）」の飾りパン部門に日本代表選手として出場した、HIJライブラリ代表でベーカリーオーナーシェフの澤田淳一さんの指導のもと作り上げている。
メニューは、大阪限定の「ちいかわたこせんバーガー」（670円）をはじめ、カスタードクリームが詰まった「ちいかわパン」（580円）、チョコレートクリームが詰まった「ハチワレパン」（580円）、キャラメルクリームが詰まった「うさぎパン」（580円）、はちみつが練り込まれた「ちいかわ食パン」（950円）、チョコが練り込まれた「ハチワレ食パン」（950円）、チーズが練り込まれた「うさぎ食パン」（950円）、「郎」で提供されるラーメンをイメージしたスーベニアどんぶり付きの食事系パン「郎パン」（2,300円）など。
併せて、「大阪限定ちいかわベーカリー ジャム（ミックスフルーツ）」（950円）、「大阪限定フラットトート ナチュラル」（2,420円）、「大阪限定Tシャツ ちいかわ ホワイト（M／L／XL）」（3,630円）などを販売する。
営業時間は11時～20時。当面は完全予約制。
「ちいかわベーカリー」は2024年10月、東京・原宿にオープンし、連日多くの来店客でにぎわう話題のベーカリー。今回が大阪初出店となる。パンは、2026年にフランスで開催されたパン職人の世界大会「Coupe du Monde de la Boulangerie 2026（クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・ブーランジュリー）」の飾りパン部門に日本代表選手として出場した、HIJライブラリ代表でベーカリーオーナーシェフの澤田淳一さんの指導のもと作り上げている。
メニューは、大阪限定の「ちいかわたこせんバーガー」（670円）をはじめ、カスタードクリームが詰まった「ちいかわパン」（580円）、チョコレートクリームが詰まった「ハチワレパン」（580円）、キャラメルクリームが詰まった「うさぎパン」（580円）、はちみつが練り込まれた「ちいかわ食パン」（950円）、チョコが練り込まれた「ハチワレ食パン」（950円）、チーズが練り込まれた「うさぎ食パン」（950円）、「郎」で提供されるラーメンをイメージしたスーベニアどんぶり付きの食事系パン「郎パン」（2,300円）など。
併せて、「大阪限定ちいかわベーカリー ジャム（ミックスフルーツ）」（950円）、「大阪限定フラットトート ナチュラル」（2,420円）、「大阪限定Tシャツ ちいかわ ホワイト（M／L／XL）」（3,630円）などを販売する。
営業時間は11時～20時。当面は完全予約制。
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