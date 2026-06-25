株式会社リクルートマネジメントソリューションズは、2026年3～4月に新入社員導入研修やWEB学習プログラムの受講者を対象に「新入社員意識調査2026」を実施した。その内容の一部を抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 大切にしたいことは「社会人としてのルール・マナーを身につけること」がトップ。「失敗を恐れずにどんどん挑戦すること」が過去最高 新入社員時代に身につけるべきことは「社会人としての基本行動」が例年と同じくトップ 仕事・職場生活をするうえでの不安は「仕事についていけるか」が例年と同じくトップ 仕事をするうえで重視することのトップは「成長」。昨年比で最も上昇したのは「創造」 働きたい職場のトップは「お互いに助けあう」。「皆が一つの目標を共有している」は過去最低に 上司に期待することは「一人ひとりに対して丁寧に指導すること」が過去最高で初のトップに 過去10年比較から理想の職場・上司像は「個性の尊重」「助けあう」「丁寧でよい点はほめる」方向に変化

大切にしたいことは「社会人としてのルール・マナーを身につけること」がトップ。「失敗を恐れずにどんどん挑戦すること」が過去最高

働いていくうえで大切にしたいこととして最も多く挙げられたのは、「社会人としてのルール・マナーを身につけること」（53.6％）で、3年連続のトップかつ過半数を占めた。また、「失敗を恐れずにどんどん挑戦すること」は34.3％に達し、調査開始以来の最高値となった。

一方で、「周囲（職場・顧客）との良好な関係を築くこと」（32.9％）や、「何があってもあきらめずにやりきること」（13.3％）は調査開始以来の最低値となった。挑戦意欲が高まる一方で、粘り強さは相対的に薄れている可能性が示されている。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年6月22日 ニュースリリースより引用

新入社員時代に身につけるべきことは「社会人としての基本行動」が例年と同じくトップ

新入社員時代に身につけるべきこととして最も多く挙げられたのは、「社会人としての基本行動（報告・連絡・相談、PDCAなど）」（52.1％）で、過半数の回答を集めた。

「業務に必要な専門知識やスキル」（4.5％）や「セルフコントロール力（体調管理、モチベーション維持など）」（3.1％）を挙げる回答は少数にとどまった。

働き方やキャリアの多様化が進む中でも、報告・連絡・相談や主体性、責任感といった基礎的な行動様式は、変わらず重要な土台として認識されていることが伺える。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年6月22日 ニュースリリースより引用

仕事・職場生活をするうえでの不安は「仕事についていけるか」が例年と同じくトップ

仕事・職場生活をするうえで不安に思うことのトップは「仕事についていけるか」（64.6％）であった。次いで「上司とうまくやっていけるか」（42.9％）、「先輩・同僚とうまくやっていけるか」（36.8％）といった職場内の人間関係に関する項目が上位を占めた。

一方で、「十分な収入が得られるか」（8.1％）や「雇用が継続されるか」（2.7％）は低い結果にとどまった。これは近年の初任給引き上げや転職市場の活況により、収入や雇用面での不安が相対的に和らいでいるためと考えられる。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年6月22日 ニュースリリースより引用

仕事をするうえで重視することのトップは「成長」。昨年比で最も上昇したのは「創造」

仕事をするうえで重視することとして最も多かったのは、例年と同じく「成長」（32.4％）であった。これに対し、「達成」（13.9%）、「金銭」（12.0％）、「承認」（11.9％）、「競争」（3.7％）は中位から下位の結果となった。

また、「創造」（9.8％）は選択率自体は高くないものの、前年から最も上昇した項目となった。AIが普及する時代において、自ら新たな価値を生み出すことへの意識が高まりつつある可能性が示唆されている。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年6月22日 ニュースリリースより引用

働きたい職場のトップは「お互いに助けあう」。「皆が一つの目標を共有している」は過去最低に

働きたい職場の特徴として最も多かったのは、「お互いに助けあう」（66.8％）で、3人に2人以上が選択し、調査項目全体の中で最も選択率の高い項目であった。

「皆が一つの目標を共有している」（23.9％）は過去最低となり「ルール・決め事が明確」（16.5%）は過去最高となった。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年6月22日 ニュースリリースより引用

上司に期待することは「一人ひとりに対して丁寧に指導すること」が過去最高で初のトップに

上司に期待することの最多は「一人ひとりに対して丁寧に指導すること」（50.1％）であり、調査開始以来初めてトップかつ過去最高となった。同時に、「言うべきことは言い、厳しく指導すること」も24.0％を記録し、3年連続で上昇している。

丁寧さや耳を傾けること、ほめることをベースに求めつつも、「成長のために言うべきことは言う」という指導への期待が高まっており、若者の仕事への不安や焦りが新たな背景として加わっている。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年6月22日 ニュースリリースより引用

過去10年比較から理想の職場・上司像は「個性の尊重」「助けあう」「丁寧でよい点はほめる」方向に変化

10年前の2016年と比較すると、新入社員が理想とする職場像・上司像には大きな変化が見られた。かつて重視されていた「活気」「情熱」「厳しい指導」といった要素よりも、「個性の尊重」「助けあう」「丁寧でよい点はほめる」への期待が高まっている。

画像：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 2026年6月22日 ニュースリリースより引用

調査概要 ■調査テーマ：新入社員意識調査2026

■調査元：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ

■調査手法：

・調査1：質問紙調査

・調査2：研修に付随するWEB学習支援システム内のアンケート

■調査期間：2026年3～4月

■調査対象：

・調査1：公開型新入社員導入研修「8つの基本行動」の受講者（平均年齢22.5歳、大卒以上77.6％、300名未満企業比率67.1％）

・調査2：インハウス型新入社員導入研修「F-BT」の受講者（300名未満企業比率6.3％、5000名以上企業比率41.5%） 対象人数：計3,724名（調査1：683名、調査2：3,041名） ■調査テーマ：新入社員意識調査2026■調査元：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ■調査手法：・調査1：質問紙調査・調査2：研修に付随するWEB学習支援システム内のアンケート■調査期間：2026年3～4月■調査対象：・調査1：公開型新入社員導入研修「8つの基本行動」の受講者（平均年齢22.5歳、大卒以上77.6％、300名未満企業比率67.1％）・調査2：インハウス型新入社員導入研修「F-BT」の受講者（300名未満企業比率6.3％、5000名以上企業比率41.5%） 対象人数：計3,724名（調査1：683名、調査2：3,041名）

ニュース情報元：株式会社リクルートマネジメントソリューションズ