新・金田一耕助は尾上松也！清水崇監督が横溝正史『八つ墓村』を完全新作映画化、豪華キャスト解禁
金田一耕助の初登場から今年で80周年を記念して、横溝正史の代表作『八つ墓村』が完全新作として映画化される。新・金田一耕助を演じるのは、歌舞伎以外でも映像作品で幅広く活躍する尾上松也さん。メガホンを取るのは『呪怨』シリーズや『犬鳴村』を手掛けた清水崇監督。本作は2026年9月18日(金)に全国公開される。
【画像】左上から時計回りに、井川辰弥役の奥智哉さん、金田一耕助役の尾上松也さん、森美也子役の堀田真由さん、田治見要蔵・久弥役(二役)の滝藤賢一さん、田治見小竹・小梅役(二役)の高島礼子さん
■尾上松也が新・金田一耕助に
金田一耕助が初めて世に出たのは、1946年に雑誌「宝石」で連載が始まった『本陣殺人事件』。今年はそこから数えて80年という節目にあたる。金田一シリーズの累計発行部数は5500万部を超え、なかでも『八つ墓村』は別格の知名度を誇る一作だ。これまで金田一を演じてきたのは、片岡千恵蔵さん、渥美清さん、豊川悦司さん。TBS系ドラマでは古谷一行さんが好演した役柄を、尾上松也さんが引き継ぐ。製作陣は「全く新しい金田一耕助を作りたいと思ったとき、真っ先に頭に浮かんだのが松也さん」とコメントを寄せている。
尾上さん本人は、「まさか自分が金田一耕助役をやらせていただける日が来ようとは想像もしておりませんでした」と振り返りつつ、「今回は清水崇監督の元で、新たな八つ墓村が誕生し、今までになかった視点・演出で横溝正史先生の名作が作り上げられている」と手応えをのぞかせる。
■滝藤賢一の田治見要蔵から双子の老婆・高島礼子まで、村を彩る豪華顔ぶれ
注目は、1977年・野村芳太郎監督版で山崎努さんが演じた田治見要蔵を、滝藤賢一さんが引き継ぐこと。本作で滝藤さんは要蔵と、その長男・久弥の二役を担う。「これ以上の大役がありますでしょうか。お話をいただいたときは、“いやいや、さすがにコレは、ハハハ、無理っす”と尻込みしました。子どものころに観た山崎努さんの田治見要蔵が強烈過ぎて、いまだに脳裏に焼きついておりますのに」――やってはならないと警告音が鳴っていたはずなのに、気がつくと原作を貪るように読んでいた、と滝藤さんは明かす。
主人公・井川辰弥を演じるのは奥智哉さん。『ラーゲリより愛を込めて』(2022年)や『映画ラストマン -FIRST LOVE-』(2025年)に出演し、今年10月から放送開始する日本テレビのドラマ『俺たちの箱根駅伝』への出演も発表されたばかりの若手実力派だ。ヒロインで美しき未亡人・森美也子役には堀田真由さん、田治見家の双子の老婆・小竹と小梅役は高島礼子さん。さらに岡山県警の磯川警部役に小籔千豊さん、渋川清彦さん、郄嶋政伸さんという名優が脇を固める。
■『呪怨』『犬鳴村』清水崇監督が挑む、怪奇幻想ロマン
メガホンを取る清水崇さんは、Jホラーの旗手として世界的に知られる存在だ。その演出力とホラー表現の手腕を総動員し、横溝作品が本来持つ「怪奇幻想ロマン冒険談」としての世界観を再構築している。清水監督は「偉大な原作、幾多の映像化、たくさんの原作ファン、金田一ファンに恐縮しつつ、覚悟して新たな金田一像に臨みました」と語る。新解釈やオリジナル展開を盛り込みながら、現代にこそ通じる人の闇と業を描いたという。
特報映像は、「ようこそ、最高の悪夢へ――」のテロップとともに、滝藤さん演じる田治見要蔵の衝撃的な姿から幕を開ける。「1つ、2つ」と八つの墓を数えるカウントに乗せて、怨念の眠る村で起こる事件の片鱗が立ちのぼっていく。撮影は岡山県内で行われ、過去作のロケ地としても知られる広兼邸(高梁市)のほか、高梁市の中井町や三座神社、新見市の宇山洞、倉敷市の井原鉄道・備中呉妹駅、赤磐市の砂川桜並木と、岡山県内全域に広がる。
歴代の名優が刻んできた金田一耕助の系譜に、清水崇監督と尾上松也さんがどんな一章を書き加えるのか。映画『八つ墓村』は9月18日(金)、全国公開。ムビチケカード＆ムビチケ前売券(オンライン)の発売は2026年7月3日(金)から。
(C)2026「八つ墓村」製作委員会 (C)Yokomizo Seishi/KADOKAWA
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】左上から時計回りに、井川辰弥役の奥智哉さん、金田一耕助役の尾上松也さん、森美也子役の堀田真由さん、田治見要蔵・久弥役(二役)の滝藤賢一さん、田治見小竹・小梅役(二役)の高島礼子さん
■尾上松也が新・金田一耕助に
金田一耕助が初めて世に出たのは、1946年に雑誌「宝石」で連載が始まった『本陣殺人事件』。今年はそこから数えて80年という節目にあたる。金田一シリーズの累計発行部数は5500万部を超え、なかでも『八つ墓村』は別格の知名度を誇る一作だ。これまで金田一を演じてきたのは、片岡千恵蔵さん、渥美清さん、豊川悦司さん。TBS系ドラマでは古谷一行さんが好演した役柄を、尾上松也さんが引き継ぐ。製作陣は「全く新しい金田一耕助を作りたいと思ったとき、真っ先に頭に浮かんだのが松也さん」とコメントを寄せている。
尾上さん本人は、「まさか自分が金田一耕助役をやらせていただける日が来ようとは想像もしておりませんでした」と振り返りつつ、「今回は清水崇監督の元で、新たな八つ墓村が誕生し、今までになかった視点・演出で横溝正史先生の名作が作り上げられている」と手応えをのぞかせる。
■滝藤賢一の田治見要蔵から双子の老婆・高島礼子まで、村を彩る豪華顔ぶれ
注目は、1977年・野村芳太郎監督版で山崎努さんが演じた田治見要蔵を、滝藤賢一さんが引き継ぐこと。本作で滝藤さんは要蔵と、その長男・久弥の二役を担う。「これ以上の大役がありますでしょうか。お話をいただいたときは、“いやいや、さすがにコレは、ハハハ、無理っす”と尻込みしました。子どものころに観た山崎努さんの田治見要蔵が強烈過ぎて、いまだに脳裏に焼きついておりますのに」――やってはならないと警告音が鳴っていたはずなのに、気がつくと原作を貪るように読んでいた、と滝藤さんは明かす。
主人公・井川辰弥を演じるのは奥智哉さん。『ラーゲリより愛を込めて』(2022年)や『映画ラストマン -FIRST LOVE-』(2025年)に出演し、今年10月から放送開始する日本テレビのドラマ『俺たちの箱根駅伝』への出演も発表されたばかりの若手実力派だ。ヒロインで美しき未亡人・森美也子役には堀田真由さん、田治見家の双子の老婆・小竹と小梅役は高島礼子さん。さらに岡山県警の磯川警部役に小籔千豊さん、渋川清彦さん、郄嶋政伸さんという名優が脇を固める。
■『呪怨』『犬鳴村』清水崇監督が挑む、怪奇幻想ロマン
メガホンを取る清水崇さんは、Jホラーの旗手として世界的に知られる存在だ。その演出力とホラー表現の手腕を総動員し、横溝作品が本来持つ「怪奇幻想ロマン冒険談」としての世界観を再構築している。清水監督は「偉大な原作、幾多の映像化、たくさんの原作ファン、金田一ファンに恐縮しつつ、覚悟して新たな金田一像に臨みました」と語る。新解釈やオリジナル展開を盛り込みながら、現代にこそ通じる人の闇と業を描いたという。
特報映像は、「ようこそ、最高の悪夢へ――」のテロップとともに、滝藤さん演じる田治見要蔵の衝撃的な姿から幕を開ける。「1つ、2つ」と八つの墓を数えるカウントに乗せて、怨念の眠る村で起こる事件の片鱗が立ちのぼっていく。撮影は岡山県内で行われ、過去作のロケ地としても知られる広兼邸(高梁市)のほか、高梁市の中井町や三座神社、新見市の宇山洞、倉敷市の井原鉄道・備中呉妹駅、赤磐市の砂川桜並木と、岡山県内全域に広がる。
歴代の名優が刻んできた金田一耕助の系譜に、清水崇監督と尾上松也さんがどんな一章を書き加えるのか。映画『八つ墓村』は9月18日(金)、全国公開。ムビチケカード＆ムビチケ前売券(オンライン)の発売は2026年7月3日(金)から。
(C)2026「八つ墓村」製作委員会 (C)Yokomizo Seishi/KADOKAWA
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