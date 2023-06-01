Mrs. GREEN APPLE「ニュー・マイ・ノーマル」、累積再生数2億回突破 自身22作目【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「ニュー・マイ・ノーマル」が、24日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。
【動画】Mrs. GREEN APPLE「ニュー・マイ・ノーマル」MV
週間再生数66.5万回（665,245回）を記録。累積再生数は2億64.1万回（200,641,142回）となり、2億回突破は自身通算22作目【※1】。歴代単独1位の「アーティスト別2億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。
本作は、彼らのフェーズ2の始まりを告げる楽曲としてリリースされた。
【※1】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順
「インフェルノ」、「青と夏」、「点描の唄（feat. 井上苑子）」、「ダンスホール」、「僕のこと」、「Soranji」、「ケセラセラ」、「ロマンチシズム」、「Magic」、「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」、「ライラック」、「WanteD! WanteD!」、「私は最強」、「StaRt」、「familie」、「コロンブス」、「ダーリン」、「ビターバカンス」、「クスシキ」、「ANTENNA」、「春愁」
【※2】「累積再生数2億回突破作品数」記録
1位：Mrs. GREEN APPLE（22作）
2位：back number（17作）
3位：YOASOBI（14作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月29日付：集計期間:2026年6月15日〜21日）＞
【動画】Mrs. GREEN APPLE「ニュー・マイ・ノーマル」MV
週間再生数66.5万回（665,245回）を記録。累積再生数は2億64.1万回（200,641,142回）となり、2億回突破は自身通算22作目【※1】。歴代単独1位の「アーティスト別2億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。
【※1】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順
「インフェルノ」、「青と夏」、「点描の唄（feat. 井上苑子）」、「ダンスホール」、「僕のこと」、「Soranji」、「ケセラセラ」、「ロマンチシズム」、「Magic」、「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」、「ライラック」、「WanteD! WanteD!」、「私は最強」、「StaRt」、「familie」、「コロンブス」、「ダーリン」、「ビターバカンス」、「クスシキ」、「ANTENNA」、「春愁」
【※2】「累積再生数2億回突破作品数」記録
1位：Mrs. GREEN APPLE（22作）
2位：back number（17作）
3位：YOASOBI（14作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月29日付：集計期間:2026年6月15日〜21日）＞