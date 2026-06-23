福岡管区気象台は23日午後4時すぎ、九州北部地方（山口県を含む）気象解説情報（大雨・落雷・突風）を発表しました。



気象台では九州北部について、24日未明から夕方にかけて土砂災害に厳重に警戒し、24日未明から昼過ぎにかけて低い土地の浸水・河川の増水や氾濫に警戒するとともに、25日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。



九州北部では九州付近に停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となる見込みで、23日夜のはじめ頃から24日夕方にかけて猛烈な雨や非常に激しい雨が降り大雨となる見込みです。





また25日にかけて、局地的に積乱雲が発達し落雷や竜巻などの激しい突風が発生する恐れがあるとしています。23日から24日にかけて予想される１時間雨量は多い所で、佐賀県で50ミリ、長崎県で80ミリ、大分県で50ミリ、熊本県で70ミリです。また24日午後6時までの24時間予想雨量は多い所で、佐賀県で150ミリ、長崎県で300ミリ、大分県で180ミリ、熊本県で200ミリです。気象台では土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水・河川の増水や氾濫に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風・急な強い雨に注意を呼びかけています。また発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めるよう求めています。